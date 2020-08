In Graz wird bald wieder gelaufen

Im September soll eine "Corona-Edition" des Halbmarathons steigen.

Einer Pandemie kann man praktisch nicht davonlaufen, in Graz wird das im Herbst aber zumindest versucht: Der Sorger Halbmarathon soll nämlich dank eines umfangreichen Sanitäts- und Sicherheitskonzeptes in einer abgespeckten "Covid-19-Version" am 13. September doch noch über die Bühne gehen. Wie in den vergangenen Jahren ist die WOCHE mit von der Partie und unterstützt ihre langjährigen Partner. Für die Läufer gibt es einige coronabedingte Neuerungen: Die Strecke selbst soll heuer sieben Kilometer lang sein, im Rahmen eines Dreierteams ist es somit möglich, einen echten Halbmarathon zu absolvieren.

200 Personen pro Slot

In Summe dürfen 1.800 Teilnehmer starten, aber selbstverständlich nicht alle auf einmal. Geplant ist, ab acht Uhr alle 45 Minuten 200 Personen auf die Strecke zu lassen, der letzte Start ist daher für 14.15 Uhr anberaumt. Anmeldungen: www.graz-halbmarathon.at

Gelaufen wird aus heutiger Sicht, ausgehend vom Start- und Zielpunkt am Lendkai vor dem Mariahilferplatz in Richtung Norden, über den Pongratz-Moore-Steg und wieder retour. Die Startnummernausgabe erfolgt ebenso wie die Möglichkeit zur Nachnennung am 11. September von 12 bis 18.30 Uhr sowie am 12. September von 10 bis 17.30 Uhr bei Gigasport Graz. Die Startgebühr beträgt 30 Euro. Auf eine Siegerehrung wird heuer aufgrund der besonderen Umstände verzichtet, die Preise sollen zugesendet werden.