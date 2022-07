Am 9. und 10. Juli geht am Mur Beach und am Auster Beach in Graz das größte Beachvolleyball Pro Event in der Steiermark über die Bühne. Die Besten der Besten matchen sich dabei und sorgen für gute Stimmung.

GRAZ. Ende April ist die höchste Ranglistenturnierserie des Österreichischen Volleyball Verbandes, die win2day Beach Volleyball Tour Pro bereits in die neue Beach-Saison gestartet. Als professionelle Serie 2015 gegründet, fördert die win2day Beach Volleyball Tour PRO den nationalen Beach Volleyball Sport und fungiert als Sprungbrett in internationale Sphären.

Hochkaräter auf Grazer Sand

Am Wochenende vom 9. und 10. Juli macht die Tour auch in Graz Station: Jeweils 16 Damen- und Herren-Duos spielen in der höchsten nationalen Pro-Turnier-Kategorie auf rund 1.000 Tonnen feinstem Querzsand um 14.000 Euro Preisgeld. Als absoluter Star wird auch Clemens Doppler, zweifacher Europameister und Vize Weltmeister mit Thomas Kunert dabei sein.

Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich beim Turnier am Mur Beach und am Auster Beach – bei freiem Eintritt – nicht nur auf hochkarätige, spannende Matches freuen, auch wird an beiden Turniertagen ab 12 Uhr gegrillt. Gute, sommerlicher Beach-Stimmung ist an allen vier Courts angekündigt.

Win2day Beach Tour in Graz

Samstag, 9. Juli: 9 - 19 Uhr Vorrunden

Sonntag, 10. Juli: ab 9 Uhr Viertelfinalspiele, Damen Finale 15 Uhr, Herren Finale 16Uhr

Mur Beach und Auster Beach

Eintritt frei

Weitere Infos: www.volleynet.at