Jugendsport: Das wahre Ausmaß zeigt erst die Zeit

Der Jugendsport stand lange still und rollt nur langsam wieder an. Die Auswirkungen auf die Vereine sind enorm.



Die Auswirkungen der mittlerweile seit über einem Jahr andauernden Corona-Pandemie übersteigen alle Befürchtungen, neben wirtschaftlichen Folgen oder der akuten Gesundheit jedes Einzelnen rücken allerdings auch die langfristigen gesundheitlichen Folgen, die die Pandemie indirekt mit sich bringt, in den Fokus. Besonders im Jugendsport ist – trotz den seit der vergangenen Woche angepassten Bestimmungen – die Lage prekär, Vereine berichten vom Verlust zahlreicher Kinder und Jugendlichen, die ihre Mitgliedschaft aufgrund mangelnder Ausübungsmöglichkeiten aufgeben. Die WOCHE hat sich bei UVC (Volleyball), HSG (Handball) und UBSC (Basketball) nach dem Status quo erkundigt.

Frederick Laure: "Wir tun alles, um die Mitglieder zu halten. Wie groß der Rückgang ist, werden wir sehen."

Lagerkoller entsteht



"Die Lage ist alles andere als erfreulich, das muss man ganz deutlich sagen", berichtet HSG-Obmann Michael Schweighofer, der weiter erklärt: "Bei den Kleinen fehlt uns jetzt ein ganzer Jahrgang. Die Jahrgänge ab der U14 können dank der nun geltenden Spitzensportregelung wenigstens wieder trainieren und an der überregionalen Meisterschaft teilnehmen – das bedeutet Der Jugendsport stand lange still und rollt nur langsam wieder an. Die Auswirkungen auf die Vereine sind enorm.für uns zwar einen enormen Mehraufwand, aber den nehmen wir gerne in Kauf."

Michael Schweighofer: "Wir haben Unmengen Online-Trainings angeboten, aber das interessiert ja keinen."

Auch UBSC-Boss Michael Fuchs stößt ins selbe Horn: „Die derzeitigen Bestimmungen mit Abstandhalten im Kontaktsport sind natürlich sehr hart. Aus sportlicher Sicht war es aber höchste

Zeit, gewisse Lockerungen einzuführen. Dieses Nichtstun über längere Zeit ist für junge Sportler wie ein Lagerkoller. Sportlich war das natürlich ein verlorenes Jahr, auch wenn wir versucht haben, die jungen Leute individuell zu verbessern. Ein strukturiertes Mannschaftstraining kann das nicht ersetzen." Fast schon resignierend fügt Fuchs an: "Einige haben aufgehört, aber die wahren Ausmaße werden wir erst später merken. Natürlich ist das in Summe ein Schaden für uns Vereine."

Michael Fuchs: "Sportlich war das natürlich ein verlorenes Jahr, auch wenn wir alles versucht haben."

Zeichen der Verbesserung



Zumindest vorsichtig positiv klingt UVC-Manager Frederick Laure: "U16, 18 und 20 können jetzt zumindest wieder an den Österreichischen Meisterschaften teilnehmen, die U20 spielt zudem fast geschlossen in der zweiten Bundesliga, für die ja ebenso die Spitzensportförderung gilt." Zusätzlich werden die Hallenvolleyballer auch die Möglichkeiten der Outdoor-Trainings nutzen: "Unsere Nachwuchskoordinatoren rund um Anton Fichtinger haben Trainings für gemischte Kleingruppen erstellt, bei denen zwar nicht ,normal' Volleyball gespielt werden kann, aber zumindest kommen die Teams wieder zusammen und bewegen sich. Im Moment haben wir gottseidank noch wenig Rückgang bei den Anmeldungen, im Endeffekt werden wir erst zur neuen Saison im Herbst sehen, wie viele Kids wieder kommen."

Abschließend sind sich Laure, Fuchs und Schweighofer absolut einig: "Es muss sich dringend etwas tun, und zwar jetzt – es geht gar nicht um perfekte Trainings, sondern einfach darum, dass sich die Kinder wieder bewegen können und Sport machen."

Ansonsten steht der heimische Sport wahrlich vor dem Scherbenhaufen einer "verlorenen Generation" ...