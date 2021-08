Moto GP in Spielberg: Infos zu Tickets und Anreise

Keine Zeit zum Verschnaufen am Red Bull Ring: Nach dem sehr erfolgreichen Doppel-Wochenende der Formel 1 rollen jetzt die Zweiräder an: Sowohl von 6. bis 8. als auch von 13. bis 15. August gastiert die Moto GP auf der Rennstrecke im Murtal. Zunächst steht nun einmal offiziell der Steiermark-Grand Prix auf dem Programm. Neben dem Rennen in der Königsklasse und den Bewerben in der Moto2 und Moto3 wartet auf die Fans ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Heuer darf auch wieder Party gemacht werden.

Party und Stunts

So richtig Gas gegeben wird etwa in der "Spielberg MotoGP Bike City": Dort sollte unbedingtjeder vorbeischauen, der vor, zwischen und nach den Racing-Sessions auf der österreichischen GP-Rennstrecke

Party machen will. An beiden Wochenenden werden DJ-Acts den Stimmungspegel jeweilsbereits ab Donnerstag kräftig in die Höhe treiben. Dazu gibt es spektakuläre Motorrad-Stunts zu sehen. Ein weiteres Highlight ist das Air Display der Flying Bulls. Weitere Infos zum Programm und zu den verfügbaren Tickets gibt es unter www.redbullring.com.

Die Fans können sich neben tollen Rennen auch auf spektakuläre Stunts freuen.

Frühe Anreise lohnt sich

So richtig lassen sich die spannenden Rennen und das tolle Programm aber nur genießen, wenn die Anfahrt recht angenehm klappt. Die Veranstalter empfehlen, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dafür stehen Busse und die Bahn zur Verfügung. Wer mit dem Auto von Graz aus anreist, sollte früh genug aufbrechen. Mittels Verkehrsleitsystem werden die Fans entlang der Anfahrtswege abhängigvon der Anreiseroute zu den entsprechenden Parkplätzen geleitet, die sich in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden

und allen MotoGP-Ticketbesitzern kostenlos zur Verfügung stehen (Wiesenparkflächen). Zum Grand Prix zugelassen sind dann alle Fans, die einen gültigen 3G-Nachweis mit sich führen. Es wird dringlich empfohlen, mit einem gültigen Testergebnis bzw. Nachweis oder mit dem„Grünen Pass“ anzureisen, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden.