Nestor El Maestro – Ein Kosmopolit mit SK Sturm-Mission (+Video)

Sturm-Trainer Nestor El Maestro über Emotion, seine Arbeitsweise und ein sehr kompliziertes

Weihnachtsfest.

Seit er im Sommer das Ruder beim SK Sturm von seinem Vorgänger Roman Mählich übernahm, hat Nestor El Maestro den Blackys seinen Stempel aufgedrückt. Der gebürtige Serbe polarisiert, hat klare Ideen und keine Scheu davor, seine Meinung auch auszusprechen und Emotionen zu zeigen. Im großen Interview mit der WOCHE zieht der Sturm-Coach ein Zwischenfazit nach seinem ersten Halbjahr in Graz, spricht über seine Pläne mit dem SK Sturm für das Frühjahr und berichtet, warum Weihnachten im Hause El Maestro etwas komplizierter als anderswo abläuft.

WOCHE: Sturm überwintert auf dem fünften Tabellenplatz, wie fällt Ihr Fazit der Herbstsaison aus?

Nestor El Maestro: So etwas ist immer ein Kampf zwischen Wunsch und Realität. Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass kein riesiges Wunder hier in Graz eingetreten ist, ich bin schließlich sehr ambitioniert und extrem ehrgeizig. Allerdings ist das Wort Entwicklung in meiner Arbeit essenziell. Die objektive Entwicklung ist die Tabellenposition, aber die subjektive Entwicklung, die ich sehe, ist sehr positiv. Man darf nicht vergessen: Die anderen Teams, die im Sommer den Trainer getauscht haben und vor uns sind, also der LASK, Salzburg und der WAC, hatten im Vorjahr einen extrem positiven Trend und haben diesen weitergeführt. Jene Teams, denen es nicht so gut ging, also die Austria und wir, haben auch den Trainer getauscht – wir konnten den Negativtrend zumindest stoppen, das ist der Austria nicht gelungen. Ich bin zwar nicht zufrieden mit dem Herbst, aber überzeugt, dass es im Frühjahr besser wird.

Foto: Foto Jörgler

hochgeladen von Stefan Haller

Gab es Dinge im Verein, die Sie besonders positiv oder negativ überrascht haben?

Sowohl als auch. Positiv überrascht hat mich wirklich die Größe und Bedeutung des Vereins in der Region, das ist nicht einmal mit den Wiener Klubs zu vergleichen, jeder hier interessiert sich für den SK Sturm. Dass diese Tatsache die Arbeit hier aber auch nicht unbedingt einfacher macht, ist auch klar.

Ist die Erwartungshaltung in Graz zu hoch?

Das ist schwer zu sagen. Wenn ich einzelne Fans auf der Straße treffe, ist die Erwartungshaltung nicht utopisch. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich gerade jetzt im Jubiläumsjahr allein in den letzten Wochen gefühlt 20 Mal die Bilder von Roman Mählich gesehen habe, wie er David Beckham an der Seitenlinie wegschubst oder wie Ivica Osim auf Schultern getragen wird – der Verein wurde durch diese Zeit geprägt, das ist sehr motivierend, aber diese Erfolge sind im Moment auch weit weg.

Die Leistungen der Mannschaft waren im Herbst noch extrem schwankend – vor allem die Intensität und der Einsatz in Spielen wie gegen Salzburg oder dann gegen Altach waren nicht vergleichbar. Woran liegt das?

Grundsätzlich stimmt das, aber das ist ein extrem kompliziertes Thema in einem extrem komplizierten Spiel wie Fußball. Zuerst kann man nicht sicher sagen, dass, wenn die Intensität gegen Altach höher gewesen wäre, wir dann auch automatisch gewonnen hätten. Aber es stimmt, vor allem die physischen Leistungen waren nicht immer konstant genug. Das hat aber auch mit der Psyche zu tun. Klar ist es einfacher, gegen Salzburg die Intensität bei 100 Prozent zu halten, wo du weißt, dass du mit zwei Prozent weniger sofort untergehst, als gegen kleinere Gegner. Aber klar ist natürlich auch, dass die Marschroute für jede Woche mit Vollgas vorgegeben wird. Leider funktioniert das nicht jede Woche.

Ein Kritikpunkt im Herbst war regelmäßig, dass Spieler wie Michael John Lema nicht öfters zum Zug kommen, er und Tobias Koch werden jetzt auch verliehen. Gibt es hier Pläne, in Zukunft wieder mehr auf junge Spieler zu setzen und sie zu fördern?

Grundsätzlich bin ich für diese Frage der falsche Ansprechpartner – ich habe einen Vertrag für eineinhalb Jahre und nicht für 15. Leute verlangen, dass man vorausplant wie Arsene Wenger oder Alex Ferguson, die Jahrzehnte bei einem Klub sind, bekommen aber schon Stress, wenn man ein Spiel verliert. Jeder hat junge Spieler gerne und diese wären auch gut für jeden Verein – aber eines muss klar gesagt werden: Der Wert junger Spieler ist wichtiger als die Anzahl. Ein bis zwei sehr gute Junge sind besser als fünf mittelmäßige. Außerdem hat der Verein erst im Sommer einen 18-Jährigen (Dario Maresic, Anm. d. Red.) für über drei Millionen verkauft. Natürlich würde ich auch gerne mit einem 17-jährigen Juwel arbeiten, aber so läuft es eben nicht. Was auch nicht vergessen werden darf: Die „jungen Wilden“ der Austria sind beispielsweise im selben Alter wie Otar Kiteishvili, der wird aber nie als junger Spieler gesehen, weil er schon so lange auf so hohem Niveau und in so wichtiger Rolle spielt.

Sie sind gebürtiger Serbe, in England aufgewachsen und wurden in Deutschland zum Trainer geformt – Trainern aus allen diesen Ländern werden unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben. Wo würden Sie Ihre Eigenschaften, sowohl persönlich als auch als Trainer, einordnen?

Ich denke, ich habe von allem etwas – deswegen denke ich auch, dass ich überall arbeiten kann. Ich glaube beispielsweise nicht, dass ein Brite oder ein Deutscher in Bulgarien zurechtkommen würden (lacht). Auf persönlicher Ebene bin ich vor allem Brite, schließlich war ich in den prägenden Jahren, als Jugendlicher, in London. Professionell gesehen bin ich eher Deutscher, auch hier, weil ich die formenden Jahre meiner Trainerkarriere in Deutschland verbracht habe.

Fußball ist Emotion – wo ziehen Sie persönlich die Grenze zwischen dem Zurschaustellen und dem Zurückhalten dieser?

Es gibt ganz klar Grenzen, die natürlich nicht überschritten werden dürfen, beispielsweise dürfen Menschen nie beschimpft werden. Der Vorfall in Mattersburg war natürlich nicht okay, das ist mir bewusst. Aber grundsätzlich fühle ich mich bequem in meiner Rolle und traue mich, alles im richtigen Ton zu sagen.

Wie bereits erwähnt, sind Sie in mehreren Kulturen aufgewachsen – wie läuft Weihnachten im Hause El Maestro ab?

Das ist kompliziert, das erkläre ich Ihnen ganz genau (lacht)! Als gebürtiger Serbe bin ich in meinen ersten Lebensjahren serbisch-orthodox aufgewachsen, da wird theoretisch am 6. Jänner Weihnachten gefeiert. In London war ich zehn Jahre im Internat und gefühlt jeden Tag in der Kirche, deswegen ist für mich der 24. und 25. Dezember auch irgendwie Weihnachten. Und schließlich feiern in Ex-Jugoslawien viele Menschen am 31. Dezember Weihnachten, weil Tito als atheistischer Kommunist dieses Datum als wichtigsten Feiertag eingeführt hat. Komischerweise habe ich diese Tradition übernommen und feiere mit meinen Kindern auch am 31. Dezember, aber ich bin auch am 24. in Wien bei meiner Schwester und ihrem österreichischen Mann, um zu feiern. Und am 6. Jänner muss ich normalerweise arbeiten – aber ich denke, ich werde Otar Kiteischvili, der auch im Jänner Weihnachten feiert, einpacken und zu meiner Familie nach Wien fahren, damit er an „seinem“ Weihnachten nicht alleine ist. Also genau genommen feiere ich dreimal Weihnachten, auch nicht schlecht ...