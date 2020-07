Platzrekord beim WOCHE-After-Work-Cup in Andritz

Der After Work Cup presented by WOCHE brachte sportliche Topleistungen hervor.



Der bereits dritte Turniertag der WOCHE-After-Work-Cup-Turnierserie 2020 am Golfclub Andritz hatte einige Highlights zu bieten. Trotz eher durchwachsenen äußeren Bedingungen – zwischendurch zog ein Regenschauer über den Golfplatz – wurden beachtliche 50 Turnierteilnehmer gezählt. Diese durften eine Platzrekordrunde mit herausragenden 24 Schlägen von Jugendkaderspieler Felix Horvath bewundern. Damit holte sich Horvath selbstverständlich auch die Bruttowertung der Herren, Emanuela Pendl setzte sich bei den Damen durch. Als Nettosieger konnten sich Erwin Müller Sen., Raimund Brandstätter, Susanne Brandstätter und Christian Holweg auszeichnen. Die Gewinner durften sich über Einkaufsgutscheine vom Golfhouse und Wertgutscheine der Murhof Gruppe freuen.

Der nächste WOCHE-After-Work-Cup findet bereits am kommenden Mittwoch, dem 5. August, im Golfzentrum Andritz statt.