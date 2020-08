Nach erfolgreicher Durchführung der ersten Landesmeisterschaft der Großkaliberschützen vor drei Wochen, fand vergangenes Wochenende von 14. – 15. August 2020 am WSV Jagerberg der zweite Durchgang der Landesmeisterschaften auf die Präzisionsscheibe statt. Bei dieser Disziplin wird ein 40-Schuss Programm mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm oder .38 Spezial und aufwärts geschossen. Das Ziel ist jedoch deutlich schwieriger zu treffen, denn der mit 10 gewertete Mittelring ist mit 5cm Durchmesser auf der Präzisionsscheibe gerade einmal halb so groß wie bei der Landesmeisterschaft Ende Juli – und das auf einer Distanz von 25m.

Rund 60 Schützen aus 11 Vereinen der gesamten Steiermark gaben unter der Führung von Landessportleiter Bernhard Frois, der selbst auch am Wettkampf teilnahm, in Jagerberg ihr Bestes im Kampf um die begehrte Goldmedaille.

WSV Jagerberg und SC Voitsberg holen Landesmeistertitel

Wie bereits bei den Landesmeisterschaften Ende Juli konnte auch diesmal ein Schütze des SC Voitsberg den Kampf um den Titel für sich entscheiden. Christian Hirz vom SC Voitsberg holte mit 383 von 400 möglichen Ringen die Goldmedaille und konnte gleichzeitig die höhste Wertung des Tages für sich verbuchen.

Bei den Damen gab es mit Nicole Roßmann vom WSV Jagerberg eine haushohe Gewinnerin, die mit 363 von 400 möglichen Ringen und 25 Ringen Vorsprung auf die zweitplatzierte Lisa Ehmann von SC Voitsberg den Landesmeistertitel überlegen für sich entscheiden konnte.

Kapfenberger SV bei Senioren 1 und 2 überlegen

Bei den Senioren erwiesen sich die Schützen des Kapfenberger SV in den Klassen 1 und 2 als unschlagbar: Gerhard Farmer entschied in der Klasse Senioren 1 mit 369 Ringen den Titel für sich und der mehrfache österreichische und Landesmeister Gerhard Knaus bewies bei den Senioren 2 mit einem Ergebnis von 380 Ringen einmal mehr seine Klasse, die den Vergleich mit der Allgemeinen nicht zu scheuen braucht.

Titelgewinn bei Senioren 3 in festen Händen des PSV Graz

Nahezu untereinander machten sich die Schützen des PSV Graz die Vergabe der Medaillen in der Klasse Senioren 3 aus: die ersten drei Plätze gingen an Stampfl Alois, Kellner Johann und Ehrengroß August (360 / 355 / 348 Ringe), allesamt Schützen des PSV Graz.

PSV Leoben konstant

Auch die Schützen des PSV Leoben konnten mit zwei 3. und einem 2. Platz bei den Senioren 1 und 2, sowie einem 3. Platz in der Mannschaftswertung erneut überzeugen. Die ersten beiden Plätze bei den Mannschaften gingen verdient an den SC Voitsberg (1. Platz), sowie den Kapfenberger SV (2. Platz).

Eine gelungene Meisterschaft unter Einhaltung aller nötigen Sicherheitsbestimmungen und erneut mit erfolgreichen Ergebnissen für die steirischen Sportschützenvereine!