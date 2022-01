Das Sportjahr der Stadt Graz geht in die Zielgerade. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.

Es war ja durchaus Corona-gebeutelt, das Sportjahr der Stadt Graz unter dem Leitspruch "Let's go". Aber wer, wenn nicht genau dieser Bereich, sollte es sportlich nehmen – und das Beste daraus machen.

Und dieses Kompliment darf man den Verantwortlichen rund um Koordinator Markus Pichler wirklich machen: Man hat, allen Einschränkungen zum Trotz, immer wieder nach vorne geblickt, sich nach der Decke gestreckt und vieles möglich gemacht. Graz hat viele kleine und große Events gesehen, die gesamte österreichische Sportprominenz hat sich ein Stelldichein gegeben, zahlreiche Challenges haben die Grazerinnen und Grazer immer wieder mit auf die Reise genommen.

So viel zur aktuellen Bilanz, langfristig wird man sich aber an ganz anderen Parametern messen lassen müssen. Nämlich an dem, was bleibt von diesem Sportjahr. Dazu gehört das Dranbleiben am Ausbau der Sportinfrastruktur, die umfassende Förderung des Breitensports, der Fokus auf den einen oder anderen Spitzensportler, der auch über die Stadtgrenzen hinaus Werbung für die Murmetropole macht.

Die wichtigste Messlatte ist aber der allgemeine Gesundheitszustand der Menschen in dieser Stadt. Wenn es gelingt, möglichst viele Grazerinnen und Grazer zu mehr Bewegung, einem gesünderen Lebensstil zu bewegen, wenn man das auch langfristig absichern kann, dann darf man das Experiment "Sportjahr 2021" als gelungen bezeichnen. Ganz besonders dann, wenn es gelingt, die Grazer Kinder und Jugendlichen aus ihrem Corona-Bewegungs-Lockdown wieder auf die Sportplätze und Turnhallen dieser Stadt zu bringen.