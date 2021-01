SK Sturm: Die Wintervorbereitung, die keine ist

Sturm geht vor dem Frühjahrsauftakt am Sonntag gegen den WAC Wege fernab klassischer Vorbereitung.

15 Tage! 15 Tage lang – oder in diesem Fall eher kurz – war die Winterpause des SK Sturm Graz zwischen dem letzten Meisterschaftsspiel vor Weihnachten und dem Trainingsstart am 4. Jänner, um am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr für den Frühjahrsauftakt, das Nachtragsspiel gegen den WAC, bereit zu sein. Während in Ländern wie England der Fußball im Winter Tradition hat, bedeutet diese extrem kurze Winterpause für die heimische Bundesliga eine einschneidende Neuerung. Für Sturm könnte das aber sogar einen Vorteil bedeuten, setzt man bei den Blackys unter Christian Ilzer doch ohnehin nicht auf klassisches Vorbereitungstraining.

Kann der SK Sturm auch im Frühjahr auf der Erfolgswelle weiterschwimmen?

Die taktische Periodisierung



"Die Jungs hatten nach dem St. Pölten-Spiel am 19. Dezember eine Woche Zeit, um vollkommen abzuschalten, den Herbst zu verarbeiten und sich mental zu erholen. Für die zweite Woche gab es dann schon einen Plan für das Heimtraining, um an den Grundlagen zu arbeiten, bevor wir dann am 4. Jänner wieder gemeinsam durchgestartet sind", erklärt Ilzer. Die kurze Wintervorbereitung ist für den Coach der Grazer überhaupt kein Problem: "Erstens einmal musst du es ohnehin so nehmen, wie es kommt und wie es der enge Spielplan vorschreibt. Außerdem fallen wir durch die kurze Weihnachtspause gar nicht aus dem Rhythmus und sind seit 4. Jänner wieder voll in einem Wettkampfzyklus drinnen – die ,klassische' Vorbereitung gibt es bei uns nicht." Ilzer weiter: "Auch in der Sommervorbereitung ist die erste Woche eventuell zum Eingewöhnen, aber grundsätzlich ist die ,Trainingswoche 1' ganz gleich wie die ,Trainingswoche 100'. Wir verfolgen hier ein taktisches Periodisierungsmodell, herkömmliches Blocktraining zur Entwicklung der körperlichen Komponenten praktizieren wir nicht." Sturms Fitnesstrainer Marco Angeler präzisiert: "Wir sind der Auffassung, dass die Vorbereitung nicht anders als das Training unter dem Jahr gesteuert werden sollte. Früher war die erste Trainingswoche die anstrengendste des ganzen Jahres, aber wenn die Spieler aus einer Pause kommen und dann über ihre Leistungsgrenze hinaus gepusht werden, würde auch das Verletzungsrisiko immens steigen."

Will den Schwung aus dem Herbst mitnehmen: Stefan Hierländer

WAC im Blick



Sturm ist also perfekt an die kurze Wintervorbereitung angepasst. Für die Mannschaft zählt allerdings anderes, wie Kapitän Stefan Hierländer aus dem Trainingslager in Umag, wo die Mannschaft noch bis Freitag verweilt, berichtet: "Das Wichtigste ist, dass wir das Programm durchziehen, das wir uns vornehmen, und die kurze Zeit gut nutzen. Einen Vorteil oder Nachteil sehe ich nicht, weil die Vorbereitung für ziemlich alle Teams ähnlich kurz ist. Wir wollen einfach den Schwung und die positive Energie aus dem Herbst mit ins neue Jahr nehmen." Der Mittelfeldmotor blickt abschließend bereits auf den Schlager gegen den WAC: "Der WAC ist ein sehr schwerer Gegner, der sehr viel Qualität in seinen Reihen hat. In Wolfsberg ist es immer schwierig. Trotzdem fahren wir nach Kärnten, um unsere Position zu verteidigen. Wichtig wird sein, dass wir unsere grundlegenden Tugenden auf den Platz bringen und einen sehr konzentrierten und fokussierten Auftritt hinlegen."