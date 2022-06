Die Österreichische Bundesliga hat ihren Spielplan für den Grunddurchgang der Bundesligasaison 2022/23 bekanntgeben. Sturm startet am 23. Juli auswärts gegen den WAC. Hartberg tags darauf zu Hause gegen Altach.

ÖSTERREICH. Den Auftakt zur neuen Bundesligasaison bildet das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger RB Salzburg und Austria Wien am Freitag, dem 22. Juli um 20.30 Uhr. Für die beiden steirischen Bundesligavertreter geht es am folgenden Samstag und Sonntag los. Der SK Sturm ist am 23. Juli in Wolfsberg gefordert. Der TSV Hartberg empfängt am 24. Juli den SCR Altach. Ankick ist um jeweils um 17 Uhr.

In Hartberg will man auch in der anstehenden Saison wieder jubeln.

Auch in der ersten Frühjahrsrunde wird es wie in den Vorjahren ein Auftaktspiel am Freitag geben, die konkrete Paarung wird im Rahmen der Spielauswahl in der Winterpause ausgewählt. Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer einheitlich um 17 Uhr und ab der 7. Runde am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14.30 bzw. 17 Uhr angekickt.

Spielplan Grunddurchgang 2022/23

Runde 1

Fr., 22.7.2022, 20.30 Uhr: FC Salzburg - FK Austria Wien

Sa., 23.7.2022, 17 Uhr: LASK - SK Austria Klagenfurt

Sa., 23.7.2022, 17 Uhr: WAC - SK Sturm Graz

So., 24.7.2022, 17 Uhr: SC Austria Lustenau - WSG Tirol

So., 24.7.2022, 17 Uhr: TSV Hartberg - SCR Altach

So., 24.7.2022, 17 Uhr: SK Rapid Wien - SV Ried

Das erste Heimspiel der Blackies findet am 30. Juli gegen RB Salzburg statt.

Runde 2

Sa., 30.7.2022, 17 Uhr: SV Ried - SC Austria Lustenau

Sa., 30.7.2022, 17 Uhr: SCR Altach - WAC

Sa., 30.7.2022, 17 Uhr: SK Sturm Graz - FC Salzburg

So., 30.7.2022, 17 Uhr: WSG Tirol - TSV Hartberg

So., 30.7.2022, 17 Uhr: SK Austria Klagenfurt - SK Rapid Wien

So., 30.7.2022, 17 Uhr: FK Austria Wien - LASK

Runde 3

Sa., 6.8.2022, 17 Uhr: SV Ried - SK Sturm Graz

Sa., 6.8.2022, 17 Uhr: SCR Altach - FK Austria Wien

Sa., 6.8.2022, 17 Uhr: TSV Hartberg - FC Salzburg

So., 7.8.2022, 17 Uhr: WSG Tirol - SK Austria Klagenfurt

So., 7.8.2022, 17 Uhr: WAC - LASK

So., 7.8.2022, 17 Uhr: SK Rapid Wien - SC Austria Lustenau

Fans dürfen sich wieder auf kampfbetonte Duelle freuen.

Runde 4

Sa., 13.8.2022, 17 Uhr: FK Austria Wien - WSG Tirol

Sa., 13.8.2022, 17 Uhr: SK Austria Klagenfurt - SV Ried

Sa., 13.8.2022, 17 Uhr: SK Sturm Graz - SCR Altach

So., 14.8.2022, 17 Uhr: SC Austria Lustenau - TSV Hartberg

So., 14.8.2022, 17 Uhr: FC Salzburg - WAC

So., 14.8.2022, 17 Uhr: LASK - SK Rapid Wien

Runde 5

Sa., 20.8.2022, 17 Uhr: FC Salzburg - SK Austria Klagenfurt

Sa., 20.8.2022, 17 Uhr: SCR Altach - SC Austria Lustenau

Sa., 20.8.2022, 17 Uhr: SK Sturm Graz - LASK

So., 21.8.2022, 17 Uhr: SK Rapid Wien - TSV Hartberg

So., 21.8.2022, 17 Uhr: SV Ried - WSG Tirol

So., 21.8.2022, 17 Uhr: WAC - FK Austria Wien

Hartberg ist bereit für seine fünfte Bundesligasaison.

Runde 6

Sa., 27.8.2022, 17 Uhr: SC Austria Lustenau - FC Salzburg

Sa., 27.8.2022, 17 Uhr: TSV Hartberg - SV Ried

Sa., 27.8.2022, 17 Uhr: LASK - SCR Altach

So., 28.8.2022, 17 Uhr: WSG Tirol - WAC

So., 28.8.2022, 17 Uhr: SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien

So., 28.8.2022, 17 Uhr: SK Rapid Wien - SK Sturm Graz

Runde 7

Sa., 3.9.2022, 17 Uhr: FC Salzburg WSG Tirol

Sa., 3.9.2022, 17 Uhr: FK Austria Wien - SC Austria Lustenau

Sa., 3.9.2022, 17 Uhr: SK Sturm Graz - TSV Hartberg

So., 4.9.2022, 14.30 Uhr: SCR Altach - SK Rapid Wien

So., 4.9.2022, 14.30 Uhr: WAC - SK Austria Klagenfurt

So., 4.9.2022, 17 Uhr: LASK - SV Ried

Runde 8

Sa./So., 10./11.9.2022:

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz

SK Rapid Wien - WAC

SV Ried - FC Salzburg

SC Austria Lustenau - LASK

TSV Hartberg - FK Austria Wien

WSG Tirol - SCR Altach

Runde 9

Sa./So., 17./18.9.2022:

FC Salzburg - SK Rapid Wien

LASK - WSG Tirol

RZ WAC - TSV Hartberg

FK Austria Wien - SV Ried

SK Sturm Graz - SC Austria Lustenau

SCR Altach - SK Austria Klagenfurt

Runde 10

Sa./So., 1./2.10.2022:

FC Salzburg - LASK

FK Austria Wien - SK Sturm Graz

SV Ried - SCR Altach

SC Austria Lustenau - WAC

TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt

WSG Tirol - SK Rapid Wien

Runde 11

Sa./So., 8./9.10.2022:

LASK - TSV Egger Glas Hartberg

WAC - SV Ried

SK Sturm Graz - WSG Tirol

SK Austria Klagenfurt - SC Austria Lustenau

SK Rapid Wien - FK Austria Wien

SCR Altach - FC Red Bull Salzburg

Runde 12

Sa./So., 15./16.10.2022:

FK Austria Wien - FC Salzburg

SK Sturm Graz - WAC

SK Austria Klagenfurt - LASK

SV Ried - SK Rapid Wien

SCR Altach - TSV Egger Glas Hartberg

WSG Tirol - SC Austria Lustenau

Runde 13

Sa./So., 22./23.10.2022:

FC Salzburg - SK Sturm Graz

LASK - FK Austria Wien

WAC - SCR Altach

SK Rapid Wien - SK Austria Klagenfurt

SC Austria Lustenau - SV Ried

TSV Hartberg - WSG Tirol

Runde 14

Sa./So., 29./30.10.2022:

FC Salzburg - TSV Hartberg

LASK - WAC

FK Austria Wien - SCR Altach

SK Sturm Graz - SV Ried

SK Austria Klagenfurt - WSG Tirol

SC Austria Lustenau - SK Rapid Wien

Runde 15

Sa./So., 5./6.11.2022:

WAC - FC Salzburg

SK Rapid Wien - LASK

SV Ried - SK Austria Klagenfurt

SCR Altach - SK Sturm Graz

TSV Hartberg - SC Austria Lustenau

WSG Tirol - FK Austria Wien

Runde 16

Sa./So., 12./13.11.2022:

LASK - SK Sturm Graz

FK Austria Wien - WAC

SK Austria Klagenfurt - FC Salzburg

SC Austria Lustenau - SCR Altach

TSV Hartberg - SK Rapid Wien

WSG Tirol - SV Ried

Runde 17

Fr./Sa./So., 10./11./12.11.2022:

FC Salzburg - SC Austria Lustenau

WAC - WSG Tirol

FK Austria Wien - SK Austria Klagenfurt

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien

SV Ried - TSV Hartberg

SCR Altach - LASK

Runde 18

Sa./So., 18./19.2.2022:

SK Austria Klagenfurt - WAC

SK Rapid Wien - SCR Altach

SV Ried - LASK

SC Austria Lustenau - FK Austria Wien

TSV Hartberg - SK Sturm Graz

WSG Tirol - FC Salzburg

Runde 19

Sa./So., 25./26.2.2022:

FC Salzburg - SV Ried

LASK - SC Austria Lustenau

WAC - SK Rapid Wien

FK Austria Wien - TSV Hartberg

SK Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt

SCR Altach - WSG Tirol

Runde 20

Sa./So., 4./5.3.2022:

SK Austria Klagenfurt - SCR Altach

SK Rapid Wien - FC Salzburg

SV Ried - FK Austria Wien

SC Austria Lustenau - SK Sturm Graz

TSV Hartberg - WAC

WSG Tirol - LASK

Runde 21

Sa./So., 11./12.3.2022:

LASK - FC Salzburg

WAC - SC Austria Lustenau

SK Sturm Graz - FK Austria Wien

SK Austria Klagenfurt - TSV Hartberg

SK Rapid Wien - WSG Tirol

SCR Altach - SV Ried

Runde 22

Sa./So., 18./19.3.2022:

FC Salzburg - SCR Altach

FK Austria Wien - SK Rapid Wien

SV Guntamatic Ried - WAC

SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt

TSV Hartberg - LASK

WSG Tirol - SK Sturm Graz

Frühzeitige Planung

Die frühzeitige Spielauswahl soll eine langfristige Planungssicherheit für Klubs, Fans und Medien ermöglichen. Die Auswahl erfolgt durch den TV-Rechteinhaber Sky in vier Phasen, die sich für heuer folgendermaßen ergeben:

Runde 1 bis 7 im Juni : Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden heuer alle Spiele bis Anfang September terminiert.

: Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden heuer alle Spiele bis Anfang September terminiert. Runde 8 bis 16 im September : Mit Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis zur verlängerten Winterpause durch die WM in Katar.

: Mit Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis zur verlängerten Winterpause durch die WM in Katar. Runde 17 bis 22 im Winter : Die Auswahl der finalen sechs Runden im Grunddurchgang erfolgt in der Winterpause.

: Die Auswahl der finalen sechs Runden im Grunddurchgang erfolgt in der Winterpause. Runde 23 bis 32 im März: Mit der Auslosung des Finaldurchgangs werden sämtliche Spieltermine bekanntgegeben.

Auslosungskriterien

Ergänzend zu dem Spielplan gibt die Bundesliga einen detaillierten Einblick in das Auslosungsprozedere. Wie sich aus der Erfahrung und auch in diversen wissenschaftlichen Beiträgen zur Spielplanerstellung zeige, werden Auslosungen von Fußball-Ligen durch verschiedenste Faktoren beeinflusst. Diese Rahmenbedingungen setzen sich in der Admiral Bundesliga vor allem aus folgenden Vorgaben zusammen:

Stadionsperren der Klubs und Stadionbetreiber (etwa bei Stadionumbauten)

Behördliche Vorgaben (zum Beispiel bei Hochrisikospielen wie dem Wiener Derby)

Regionale Besonderheiten (wie etwa die doppelte Nutzung durch Sturm und GAK eines Stadions)

Sicherheitsaspekte (zum Beispiel, wenn Fußball und andere Großereignisse in einer Stadt zeitgleich angesetzt wären)

Darüber hinaus sollen für eine ausgewogene und faire Spielplanerstellung jedenfalls folgende Prinzipien umgesetzt werden: