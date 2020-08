Sportpark: Ein Schachbrett in der Riesenhalle

Das neue Zuschauer-Konzept für Spiele im Sportpark steht. Die Teams sind bereit und heiß auf die Saison.

Die gute Nachricht der vergangenen Wochen: Auch Hallensportarten starten wieder durch, es wird wieder trainiert und der Auftakt zu den Meisterschaften der Volleyballer, Basketballer, Handballer und Co. steht bevor. Dass damit auch die Einhaltung zahlreicher Maßnahmen und Restriktionen der Regierung einhergehen, liegt auf der Hand. In vielen Sportarten muss beispielsweise jeder Verein ab sofort einen Covid-Beauftragten ausbilden lassen, für Heimspiele müssen Zuschauerkonzepte erstellt werden. Die Grazer Ballsport-Bundesligisten können auf das Know-how und Konzept der Sportunion Steiermark zurückgreifen. Für den Raiffeisen Sportpark in der Hüttenbrennergasse, wo sowohl HSG, UBSC als auch UVC ihre Heimspiele austragen, wurde bereits ein Plan entwickelt.

Abstand garantiert



"Wir haben das Glück, dass wir im Sportpark dank der guten Kapazität die Zuschauer in Form eines Schachbrettmusters platzieren können und so trotz Abstandsregelung rund 50 Prozent der regulär zugelassenen Besucher unterbringen können", berichtet Markus Pichler, Geschäftsführer der Sportunion Steiermark. So können bei Öffnung der gesamten Halle bis zu 1.500 Fans zu den Spielen kommen. Um die Abstände zu markieren und die Halle gleichzeitig optisch aufzuwerten, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, wie Pichler erklärt: "Die freizuhaltenden Sitze werden mit bunten Shirts – die noch mit den Logos der Vereine bedruckt werden – versehen." In Sachen Tickets und Contact-Tracing müssen sich die Fans nicht besonders umstellen. "Durch unsere Partner Ö-Ticket und Ticketmaster werden die Daten der Besucher ohnehin erfasst. Was neu ist: Es wird keine Abendkasse mehr geben, um Kontakte zu verringern, und Tickets können nur mehr online gekauft werden", so Pichler.

Für die Gastronomie im Sportpark muss man allerdings keine Anpassungen vornehmen: "Durch die weitläufige Bauweise des neuen Sportparks sind wir hier sehr gut aufgestellt und können die Besucher wie gewohnt versorgen."

Vergangenheit: Eine volle Halle wird es heuer nicht geben.

Teams sind heiß



Für die "Nutzer" des Sportparks ist also alles bereit. Die Handballer der HSG sind bereits seit vier Wochen im Training und absolvierten ihr erstes Testspiel, am 5. September steht das erste Meisterschaftsspiel in Bregenz am Programm, im Sportpark ist man am 13. September gegen Linz im Einsatz. Auch die Volleyballer des UVC sind seit dieser Woche wieder im Trainingsbetrieb. "Während die Damen gleich voll durchstarten, verläuft der Start der Herren noch ruhiger, da die Mevza (mitteleuropäische Volleyball-Liga) erst später beginnt und der Meisterschaftsstart noch nicht festgelegt wurde", berichtet UVC-Manager Frederick Laure. Die Damen sind erstmals am 26. September gegen TI Volley Innsbruck im Einsatz.