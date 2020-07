Sturm-Coach Christian Ilzer: Taktikfuchs seit der Gebietsliga

Wegbegleiter des neuen Sturm-Trainers berichten vom Arbeiter und Taktikfuchs Christian Ilzer.



Von Puch bei Weiz über Hartberg, Wolfsberg und Wien ist er endlich wieder in der Steiermark gelandet – der neue Trainer des SK Sturm heißt Christian Ilzer. Als Spieler schon früh durch Verletzungen gebremst, machte sich der 42-Jährige schnell als Trainer einen Namen.

Akribischer Arbeiter



"Christian Ilzer hat bereits in der Gebietsliga Taktiken und Spielformen implementiert, die wir so in dieser Form noch nie gesehen hatten!", erzählt Heri Hahn, ehemaliger Gegenspieler und Studienkollege von Ilzer. "Ich kann mich noch an ein Spiel mit Ratten gegen Puch in der Gebietsliga erinnern, Christian war Spielertrainer und hat bereits damals – das war 2006 –, als in diesen Ligen noch nie jemand von einer Viererkette gehört hatte, mit eben so einer spielen lassen. Puch hatte Anstoß und wir haben fünf Minuten keinen Ball gesehen, weil die so gut verschoben haben. So etwas hatten wir noch nie gesehen, es war ein Genuss, dieser Gebietsligamannschaft (!) zuzusehen."

Ebenso akribisch, wie Ilzer bereits als Jungtrainer zu Werke ging, war er auch als Student, wie Hahn berichtet: "Er ist und war immer schon extrem wissbegierig, ehrgeizig und motiviert."

Christian Ilzer gilt als enthusiastisch und motiviert.

Chance für die Jugend



Bei Ilzers Heimatclub in Puch ist man naturgemäß besonders stolz auf den neuen Job des berühmtesten Sohnes des Vereins. "Der Christian ist ja eigentlich direkt neben dem Sportplatz zuhause. Er hat bei uns die Jugend und die Kampfmannschaft trainiert und große Erfolge gefeiert. Trotzdem ist er bis heute richtig bodenständig geblieben", so Puch-Obmann und Ex-Mitspieler Franz Buchgraber. Der langjährige Wegbegleiter ist bis heute mit Ilzer in Kontakt: "Natürlich habe ich ihm zum Wechsel gratuliert, wir sind hier alle Sturmfans!" Buchgraber ist auch davon überzeugt, dass der steirische Trainer und der steirische Klub perfekt zusammenpassen: "Christian ist ein ehrlicher Arbeiter, der immer schon auf die Jugend gesetzt hat. Er braucht keine Stars in der Mannschaft, wenn man ihm zeigt, dass man will, bekommt man auch seine Chance."

Neustart im Fokus



Ilzer wird mit 1. August seinen Dienst bei den Schwarz-Weißen antreten.

Der ehemalige Coach der Wiener Austria freut sich auf seine neue Aufgabe: "Meine Entscheidung ist nach einem langen Gespräch mit Sportdirektor Andreas Schicker gefallen. Seine Ideen und seine Herangehensweise haben bei mir Eindruck hinterlassen und decken sich mit meiner Fußball-Philosophie. Überzeugt hat mich nicht zuletzt das neue spannende Projekt rund um den ,Neustart' des SK Puntigamer Sturm Graz, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann." Ilzer und seine Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl unterschreiben für drei Jahre. „Christian hatte ein sehr lehrreiches Jahr in Wien, das ihn als Trainer und Mensch weitergeformt hat. Mit dieser Erfahrung, seiner Fachkenntnis als Trainer und Spielerentwickler und seinen Erfolgen passt er ideal nach Graz", so Sturms Geschäftsführer-Sport Andreas Schicker.