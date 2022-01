Top-News von den Blackys: Der SK Sturm hat einen Ersatz für den zum CFC Genoa abgewanderten Kelvin Yeboah gefunden.

STEIERMARK/GRAZ. Ein Teil der eingespielten 6,5 Millionen Euro wird in den 18-jährigen dänischen Angreifer Rasmus Højlund reinvestiert. Der 1.85 Meter große Mittelstürmer kommt vom FC Kopenhagen und hat einen Marktwert von einer Million. Kolportiert wird eine stattliche Ablösesumme, wie die dänische Ekstrabladet berichtet. Darf man verschiedenen Medienberichten glauben, so liegt diese zwischen 1,8 und 2,5. Millionen Euro. Sollten die Gerüchte stimmen, so wäre dies der mit Abstand teuerste Einkauf der Post-Hannes Kartnig-Ära, sprich seit vielen Jahren.

Der U-19 Nationalteamspieler unterschreibt in Graz einen 4-Jahresvertrag bis 2026 und trägt die Rückennummer 9. Er ist offensiv vielseitig einsetzbar und konnte in der laufenden Saison fünf Tore in 27 Spielen erzielen. Diese gelangen ihm bisher ausschließlich auf internationalem Parkett in der UEFA Conference League (fünf Tore in elf Spielen)

Die Schwarz-Weißen gehen den eingeschlagenen Weg weiter und setzen weiterhin auf junge entwicklungsfähige Akteure mit großem Potenzial. Geschäftsführer Sport: Andreas Schicker äußert sich dazu wie folgt: "Rasmus war schon lange auf unserer Stürmerliste ganz oben und wir haben uns schon im Herbst intensiv mit ihm beschäftigt. Nach dem Abgang von Kelvin Yeboah sind wir sofort in die Umsetzung gegangen und ich bin sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein extrem hungriger Spieler und sein Spielstil und seine Fähigkeiten passen genau in unser Anforderungsprofil."

Rasmus Højlund freut sich bei seiner Ankunft in Graz: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Entwicklung von Sturm Graz haben mich restlos überzeugt. Ich will meine Power in Graz zeigen und mich so schnell wie möglich ins Team integrieren."

