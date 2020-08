UBSC Graz setzt auf Eigenbau unterm Korb

Der UBSC will in Corona-Zeiten mit Legionären und dem eigenen Nachwuchs punkten.

Umbrüche nach einer Saison sind im Sport nichts Neues, umso glücklicher sind die Verantwortlichen vom Grazer Basketballklub UBSC, dass der Stamm der Mannschaft aus dem Frühjahr gehalten werden konnte. Noch dauert es eine Weile, bis Anfang Oktober die erste Runde gespielt wird, Manager Michael Fuchs gibt sich aber bereits jetzt optimistisch: "In Ansätzen hat man im Frühjahr gesehen, zu welchen Leistungen das Team fähig ist. Daran wollen wir anknüpfen."

Neben den bereits fix im neuen Kader stehenden Legionären Sam Daniel, Stanley Whittaker, Kendall Pollard und Deonte North liegt der Fokus aber auch sehr stark auf heimischen Spielern. "Im 16-Mann-Kader werden zumindest elf Österreicher sein, wovon zehn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen", sagt Fuchs. Mit Edvin Brkic gibt es auch einen neuen Nachwuchsleiter.

Trophy findet statt

Trotz der schwierigen Voraussetzungen aufgrund der Coronakrise versucht der UBSC heuer im Vorfeld der Meisterschaft, ein wenig Normalität in den Alltag zu bringen und organisiert wie in den vergangenen Jahren die Harald-Bubik-Trophy. Dieses Turnier geht am 12. September über die Bühne. "Mit Lasko aus Slowenien und den Fürstenfeld Panthers haben wir bereits zwei Zusagen, ein Team wird noch dazukommen", klärt Fuchs auf. Dieses Event markiert den Start einer Spielserie im Rahmen der Vorbereitungsphase.

Am 19. September lädt der Verein darüber hinaus zu einem "Meet & Greet" am Hasnerplatz ein, bei dem auch Profis und Trainer mit von der Partie sind. "Jeder, der sich für Basketball interessiert, kann hinkommen und mitmachen." Start ist um 14 Uhr, geplant ist unter anderem auch ein auf acht Teams begrenztes 3x3-Turnier, bei dem es Preise für die Gewinner geben wird. Anmeldungen sind bereits jetzt über die UBSC-Homepage möglich. Die Teilnahme ist an diesem Nachmittag kostenlos.