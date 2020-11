Vorbereitung ist alles: Weil der Winter auf Loipe und Piste naht

Gigasport-Experten haben Tipps für alle Sportler, die heuer dem Langlauf- oder Alpinsport frönen.

Vor einigen Wochen hat Frau Holle bereits eine erste Kostprobe geliefert und Schnee auf viele steirische Berge gezaubert. Nur logisch, dass seither die Lust auf Wintersport wieder gestiegen ist. Mit Tourenski einen Gipfel erklimmen oder eine frisch gespurte Loipe entlanglaufen: In Corona-Zeiten wird Outdoorsport, der allein betrieben werden kann, heuer wohl einen Boom erfahren. Bevor es aber so richtig losgeht, sollte neben einem geeigneten Grundlagen-Training auch das Equipment geprüft werden.

"Klassischer" Beginn

"Das Wichtigste beim Langlaufen ist die ideale Passform des Schuhs", weiß Gigasport-Verkäufer Michael Pöllitsch zu berichten. Sitzt der Schuh nämlich nicht gut, funktioniert auch die Kraftübertragung nicht. Aus diesem Grund steigen bei Gigasport alle Kunden auf das Langlauftest-Board, um die optimale Einstellung zu finden. Die Schuhe selbst spielen heute alle Stückerl: "Die meisten Modelle passen sich dem Fuß an, man kann für den leichteren Einstieg auch die Lasche abnehmen", sagt Pöllitsch. Einsteigern empfiehlt der Experte außerdem, mit dem klassischen Stil zu beginnen. "Wer schon ein wenig Übung hat, kann sich dann natürlich auch dem Skating-Stil, der kraftraubender ist, widmen. Es hängt im Endeffekt immer vom Leistungsniveau des Sportlers ab."

Neuigkeiten en masse

Von der Loipe auf die Piste: Wer alpin abfahren will, hat heutzutage die Qual der Wahl. "All-Mountain-Ski, Renn-Ski, Freeride-Ski, reiner Pisten-Ski: Da bleibt kein Wunsch offen. Es hängt einfach davon ab, was man machen und ob man etwa nur im Gelände oder auf der Piste fahren will", sagt Pöllitsch. Der Komfort für die Kunden steige von Jahr zu Jahr: "Ski und Bindung werden immer leichter. Die Ski lassen sich auch immer leichter drehen." Wichtig sei jedenfalls, sich selbst nicht zu überschätzen.

Nicht nur beim Material, sondern auch bei der Kleidung tut sich ständig etwas. "Die Jacken werden beispielsweise immer atmungsaktiver, es gibt mittlerweile auch Modelle mit Unterarm-Belüftung", erklärt Jakob Ulrich von Gigasport. Ebenfalls im Trend liegt das Vier-Wege-Stretchmaterial. "Der Skisportler kann sich damit in jede Richtung strecken", weiß Ulrich. Der Skifahrer bringt seit geraumer Zeit auch wieder mehr Farbe ins Spiel: "Sportliche Fahrer wählen auffälligere, Genuss-Fahrer eher dezentere Outfits."