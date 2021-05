In Ausnahmefällen sind Eintrittstests direkt bei Gastro, Hotel und Fitnesstudio möglich.

Nach über einem halben Jahr coronabedingter Schließungszeit sperrten vergangenen Mittwoch gleich mehrere Branchen gleichzeitig wieder ihre Pforten auf: Auf Gäste warten seitdem die Gastronomie und Hotellerie sowie unzählige Veranstaltungs- und Kulturbetriebe und Fitnessstudios. "Ein Tag, auf den wir uns alle sehr gefreut haben", betonen WKO-Regionalstellenobmann Paul Spitzer und Regionalstellenleiter Viktor Larissegger. Sie vertrauen auf Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein von Unternehmern und Kunden: "Gerade jetzt heißt es, sich weiter an die Regeln zu halten, wir sind aber positiv gestimmt, dass dies der Start in einen möglichst normalen Sommer ist."

Testen als Schlüssel

Für die Öffnungsschritte ganz wesentlich ist umfangreiches Testen, das künftig in Einzelfällen auch in den Unternehmen selbst möglich sein wird. Die Selbsttests können dann von den Kunden unter Aufsicht der jeweiligen Betreiber selbst durchgeführt werden und gelten nur für diesen Aufenthalt.

So kommen Betriebe zu den Antigen-Schnelltests: Die Anmeldung erfolgt über ein eigens dafür entwickeltes E-Tool. Die Abholstelle in der Körblergasse ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet. In der Business-Lounge der WKO werden die Tests zur Verfügung gestellt. "Allein in der ersten Woche wurden 75.000 Tests verteilt“, erläutert Larissegger und ergänzt: "Es ist natürlich eine logistische Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen."