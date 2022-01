Alles neu bei der Agentur werbelechner: neben neuem Standort in der Brockmanngasse setzt die Agentur fortan auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.

GRAZ. Mit dem neuen Jahr geht auch die Agentur werbelechner neue Wege. Die Werbeagentur ist vom alten Standort in der Glacisstraße in einen Altbau in der Brockmanngasse übersiedelt. Zu den neuen Büroräumlichkeiten gehören nun ein begrünter Innenhof, ein Balkon, der auch zum Kräuterpflanzen verwendet werden soll und eine Hang-Out-Area im Vintage-Stil.

In der Hang-Out-Area im Vintage-Stil sollen künftig Ideen gefunden und Treffen mit Kund:innen abgehalten werden.

Foto: Benedikt Lechner/werbelechner

Ein weiteres Anliegen ist die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene. Gabi Lechner, die die Agentur 2007 als "One-Woman-Show" gründete, ist dieses Thema ein besonderes Anliegen: „Vor allem Unternehmen können einen Teil zum Schutz des Menschen und der Umwelt beitragen und ein gutes Vorbild sein. Wir wollen nicht nur als einzelne Personen unseren Beitrag leisten, sondern auch gemeinsam als Firma dahinterstehen.“

