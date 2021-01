Ausbildung mit besten Zukunftschancen

Wer sich für eine Ausbildung in steirischen Industrie entscheidet blickt einer rosigen Zukunft entgegen.

Jeder zweite Arbeitsplatz in der Steiermark ist direkt in einem produzierenden Betrieb oder hat unmittelbar damit zu tun. Unter den 116.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch 2.815 Industrielehrlinge.

Zahlreiche Ausbildungswege

Die Berufsausbildung in der steirischen Industrie hat höchste Qualität. Es kann direkt mit einer Ausbildung gestartet oder aber nach Schule oder Studium einsteigen werden. Welchen Weg gewählt wird, hängt von den eigenen Interessen ab. Je nachdem, was dir mehr Freude bereitet – das praktische Arbeiten und Umsetzen oder der theoretischere Weg.

Eine Lehre in der Industrie dauert zwischen zwei und vier Jahren, je nach gewähltem Berufszweig. Einige steirische Industriebetriebe bieten auch einen Karriereweg mit Lehre und Matura an. Hier steht die Lehrausbildung im Mittelpunkt, wird aber mit einer Berufsmatura ergänzt. Absolventinnen und Absolventen einer AHS oder BHS können sich bei einer darauffolgenden Lehre fachlich relevante Schulzeiten je nach Lehrberuf anrechnen lassen und somit die Lehrzeit verkürzen.

Die steirische Industrie ist bekannt dafür, hervorragende technische Lösungen zu entwickeln - weshalb auch Absolventinnen und Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Studien stark gefragt sind. Mehr als jeder zweite österreichische Arbeitsplatz, genau 54 Prozent, aller technischen Forscherinnen und Forscher werden in der Steiermark beschäftigt. Weitere Infos: www.dieindustrie.at