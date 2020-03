E-Onix expandiert jetzt in andere Bundesländer

Der Grazer Spezialist für E-Roller, E-Onix, erweitert sein Einzugsgebiet: Nachdem es in Feldkirchen und der Murmetropole bereits drei Standorte gibt, schielt das Unternehmen nun Richtung Süden. So kann man seit Kurzem nun auch in Klagenfurt und Velden Roller ausleihen. "In Zukunft wollen wir auch in Wien, Salzburg und Linz präsent sein", wirft Geschäftsführer Onik Pongratz einen Blick in die Glaskugel. Beliebt seien die Roller bei Jung und Alt nicht nur aufgrund des ökologischen Mehrwertes, sondern auch, weil man sie nicht nur für einen Tag, sondern auch pro Stunde mieten kann. "Sie kommen nach der Leihe immer zu uns zurück und liegen, im Gegensatz zu E-Scootern, dann nicht irgendwo in der Stadt herum", so Pongratz. Rechtliche Grauzonen gebe es auch keine, gefahren werden darf auf Radwegen und Straßen.