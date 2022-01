Mit einer umfassenden Offensive zum Thema Lehrlinge startet die Holding Graz ins neue Jahr. Das erklärte Ziel: Die Nachwuchsfachkräfte von morgen finden.

Die Bandbreite ist ja bekanntlich groß: Vom öffentlichen Verkehr über die Müllabfuhr bis zur Energieversorgung managt die Holding Graz (direkt und mit ihren Beteiligungen) die Infrastruktur in der steirischen Landeshauptstadt. Rund 3.000 Mitarbeiter:innen der Holding sind es aktuell, die die notwendige Grundversorgung am Laufen halten, ein wohl unverzichtbarer Job. Genau hier setzt die Lehrlingsoffensive an, mit der die Holding aktuell gezielt um junge Fachkräfte für insgesamt 15 Lehrstellen wirbt.

Angebot: Schlüsseljobs in der Krise

Vor allem während der Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter:innen der Holding Graz, aber auch jene im Magistrat Graz – und hier besonders jene aus dem Gesundheitsamt – verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.

Gerade für junge Menschen bedeute das eine große Verantwortung, zugleich biete die Stadt Graz Jugendlichen mit einer Lehrstelle einen gesicherten und guten Grundstein für die weitere berufliche Laufbahn, betont dazu Personalstadtrat Manfred Eber von der KPÖ. „Als gelernter Bürokaufmann kenne ich das duale Ausbildungssystem auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Die Stärke der Lehre liegt in der optimalen Verbindung zwischen betrieblicher Praxis und berufsschulischer Ausbildung."

Mit Klischees aufräumen

Als äußerst vielfältiger Betrieb mit einem breiten Aufgabengebiet bietet die Holding Graz entsprechend eine große Auswahl von Berufen an, in denen Lehrlinge direkt im Unternehmen ausgebildet werden. Das vielseitige Lehrstellenangebot wird aktuell auch im Zuge der Lehrlingsoffensive umfassend beworben, in der die Holding unter anderem Mädchen für eine Berufsausbildung in sogenannten klassischen „Männerberufen“ wie zum Beispiel Elektrotechnik, Mechatronik oder Gleisbau zu motivieren versucht.

Holding-Vorstandschef Wolfgang Malik ist jedenfalls zuversichtlich: „Es hat sich bewährt, dass wir seit Jahren Lehrlinge zu qualifizierten Mitarbeiter:innen ausbilden, die die vielfältigen Aufgaben in Graz bewältigen." Gerade bei Krisen wie jetzt müsse man die Rolle des Holding-Teams zum Funktionieren kommunaler Infrastrukturen besonders hervorheben. "Öffentlicher Verkehr, Abfallentsorgung, Wasser- oder Energieversorgung – das alles sind Jobs mit echten Perspektiven.“

Die Fakten:

• Freie Lehrstellen in der Holding Graz: Elektro-, Gleisbau- & Karosseriebautechnik, KFZ-Technik (Buswerkstätte und Kommunalwerkstätte), Maschinenbautechnik, Mechatronik, Entsorgung- und Recycling, Gartenfacharbeit, Landschaftsgärtnerei, Metalltechnik, Straßenerhaltung, Betriebslogistik, Bürokaufmann/-frau, Finanz- und Rechnungswesenassistenz

• Bewerbungsfrist: 28. Februar

• Alle Infos: Hier!

