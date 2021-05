Humanic führt Werbeikone "Franz" wieder ein

Comebacks gibt es nicht nur im Sport: Bester Beweis ist das Comeback von "Franz", der als Werbeikone für Humanic die 70er, 80er- und einen Teil der 90er-Jahre maßgeblich geprägt hat. Ältere Semester werden sofort wissen, wer gemeint ist, für jüngere Menschen ist das markante Victoryzeichen wohl etwas gänzlich Neues. Beeindruckende 26 Jahre lang war die Kooperation von Humanic mit Kreativen, Dichtern und Avantgardisten präsent, das "Endergebnis" Franz sollte als Symbol für Freizeit, als ein Fingerzeig für Hoffnung stehen. Womit der Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart gespannt ist, schließlich geht es auch in Zeiten von Corona darum, optimistisch nach vorne zu schauen.

Mutsignale in der Krise

"Wir wollten Franz schon länger aus dem Archiv-Exil holen, aber die zahlreichen Lockdowns haben das immer verhindert. Umso größer ist die Freude jetzt", meinen Michael Rumerstorfer und Wolfgang Neussner, Vorstände der Leder & Schuh AG, die ihre Wurzeln in Graz hat und der Humanic und Shoe4You gehören. Jeder Mensch brauchen derzeit Mutsignale, um aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen. "Franz war, ist und bleibt unser Mutsignal – nach innen und außen. Und wann, wenn nicht jetzt ist ein Victory-Zeichen als Sinnbild für Optimismus und Fingerzeig der Hoffnung das richtige Signal?", ergänzt Rumerstorfer.

"Frag Franz" als Claim

Das Comeback der Werbeikone nimmt Humanic zum Anlass, um sich in allen Unternehmensbereichen weiterzuentwickeln. "Die Herausforderung war und ist es, mit der Wiedereinführung von Franz die Punkte Tradition und Kundennutzen zu verbinden", so Rumerstorfer. Der hohe Anspruch an die Kundenorientierung kumuliert im neue Markenclaim „Frag Franz.“ Rumerstorfer: „Wir sind davon überzeugt, dass die Freude am Einkaufen daraus resultiert, dass sie nie zur Alltäglichkeit wird .“ Besonders werde ein Einkaufserlebnis erst durch den persönlichen Mehrwert professioneller, exklusiver Beratung durch Experten. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben und teilen die Begeisterung für Schuhe mit unseren Kunden und sie haben die Antworten auf ihre Fragen. Diese Qualitäten – lokale Präsenz, umfassende Kompetenz, Ansprechbarkeit – haben einen hohen Wert, der den Menschen jetzt noch bewusster geworden ist“, beschreibt Rumerstorfer die Philosophie hinter dem Claim „Frag Franz.

Start eines langjährigen Prozesses

Der Relaunch von Franz sei jedenfalls Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Die neue Begeisterung sei nun, das Einkaufserlebnis noch unmittelbarer erlebbar zu machen und in Erlebnisqualität zu übersetzen – über das Store-Ambiente, im Onlineshop, in der Unternehmenskultur, in der Kommunikation, im Bonusclub "Freunde vom Franz". Rumerstorfer: "Wir stehen am Beginn eines Prozesses, der über mehrere Jahre andauern wird." Ab sofort ist Franz jedenfalls wieder in allen Humanic-Filialen präsent. "Mit der Wiedereinführung haben wir auch bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen offene Türen eingerannt. Wir alle sind über dieses Comeback sehr froh", sagt Rumerstorfer abschließend.