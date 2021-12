In der Bethlehemgasse entsteht gerade ein neues Zentrum für altersassistive Technologien: Eröffnet wird 2022.

Wenn Oma nachts für ein Glas Wasser aufsteht, zeigt "Elly" ihr den Weg. Denn Elly ist eine multifunktionelle Leuchte, die nicht nur Orientierung auf nächtlichen Wegen gibt, sondern die Angehörigen auch via App darüber informiert, dass ihr hilfsbedürftiger Verwandter das Bett verlassen hat.

"Elly ist eine Leuchte, die Orientierung auf nächtlichen Wegen gibt", erklärt Andreas Frankl von Opus Novo.

"Elly" ist eine Erfindung aus Graz, dahinter steckt das Start-up "Opus Novo", dessen Produkte auch bald im neuen Zentrum für altersassistive Technologien gezeigt werden sollen. In der Bethlehemgasse 6 planen die Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) gemeinsam mit dem Humantechnologie-Cluster einen Ausstellungsraum für derartige Assistenzsysteme. Hier soll es dann nicht nur "Elly" zu sehen geben.

Dauerausstellung für Ältere

Das neue AAL-Zentrum (Active and Assisted Living) befindet sich gerade im Bau: Eingerichtet werden sowohl eine Dauerausstellung als auch ein Living Lab für Smart Elderly Care, in dem interessierte Bürger über neue Technologien und deren alltäglichen Nutzen informiert werden. Oberstes Ziel: Älteren Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden zu erleichtern. „Im AAL-Zentrum werden Assistenzlösungen zu finden und auch auszuprobieren sein, die das alltägliche Leben älterer Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen“, gibt Johann Harer, Geschäftsführer der Human.technology Styria, einen Ausblick in die nahe Zukunft.

"Im neuen Zentrum werden Assistenzlösungen zu finden und auszuprobieren sein", erzählt Johann Harer.

Dänisches Vorbild

Mit dem AAL-Zentrum setzt man in Österreich einen Schritt in die richtige Richtung, ist Harer überzeugt. Denn bislang habe es hierzulande zwar eine Vielzahl an Pilotstudien und einige Musterwohnungen gegeben, aber die breite Masse der Gesellschaft sei noch nicht mit diesen Technologien vertraut. Daher also ein bürgernahes Zentrum, das nach dem Vorbild des DOKKX in Aarhus (Dänemark) errichtet wurde. Erste steirische Unternehmen machen schon mit: Dabei sind bislang neben "Opus Novo" etwa "digitAAL life" und "e-nnovation".

Eine Alexa für Omas

Während "digitAAL life" sich darauf spezialisiert hat, digitale Gedächtnistrainings anzubieten, die den Kopf fit halten sollen, hat "e-nnovation" eine Art "Alexa" für die ältere Generation konzipiert. Emma ist eine digitale Assistenz, die etwa daran erinnert, Medikamente zu nehmen oder mehrmals täglich zu trinken. Emma erinnert auch an Termine und kann auf Wunsch sogar das Licht steuern.

Ausprobieren erwünscht

Im neuen Zentrum sollen all diese Innovationen nicht nur ausprobiert, sondern auch weiterentwickelt werden können – und genügend Ideen dafür gibt es schon. Zum Beispiel für "Elly", die Orientierungshilfe: "Wir arbeiten gerade an neuen Funktionen, wie zum Beispiel an einer Gegensprechfunktion oder einer Schlafqualitätsmessung", beschreibt Andreas Frankl von "Opus Novo". Auch diese neuen Features wird es dann wohl im neuen AAL-Zentrum zu sehen geben. Eröffnet wird im kommenden Jahr.