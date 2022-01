Mit dem Green Panther Award werden steirische Kreative in den Bereichen Werbung, Wirtschaft und Medien ausgezeichnet. Mit einer Pandemie-bedingten Verzögerung werden alle Nominierungen ab Donnerstag, dem 03. Februar im designforum Steiermark präsentiert.

GRAZ. In insgesamt vierzehn Kategorien, darunter zum Beispiel Marketing, Events, Online Kommunikation und "Outside the Box", wird der Landespreis für kreative Kommunikation – 2021 bereits zum 32. Mal – von der Wirtschaftskammer Steiermark verliehen. Insgesamt 270 kreative Kommunikationsprojekte von 68 Einreicher:innen erreichten die Fachjury des Green Panther Awards vergangenes Jahr.

Bereits im November wurden die Gewinner ausgezeichnet.

Foto: lunghammer

Bereits im November 2021 wurden die Gewinner des Awards über einen Livestream im Landesstudio Steiermark ausgezeichnet (MeinBezirk.at berichtete), Pandemie-bedingt musste die öffentliche Präsentation aller Nominierungen aber verschoben werden. Ab Donnerstag, den 03. Februar sollen nun alle nominierten Arbeiten im designforum Steiermark unter dem Motto "All eyes on us" präsentiert werden.

Alle Infos zur Veranstaltung unter www.werbe.at oder www.designforum.at