Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist in Sachen Aus- und Weiterbildung von Lehrer:innen in Österreich ganz vorne dabei. Warum das so ist, weiß Rektorin Elgrid Messner.

GRAZ. 14 Pädagogische Hochschulen (PH) bieten in Österreich akademische Studien für die Aus-und Weiterbildung von Lehrer:innen an. Die zweitgrößte davon ist die Pädagogische Hochschule Steiermark – und die mischt ganz oben mit: Drei Gründe für den Aufstieg der PH Steiermark in die Top-Liga.

Kräfte bündeln

Zum einen setzt man in der Steiermark stark auf Vernetzung: Die Lehramtsstudierenden und Lehrer:innen in der Fort-und Weiterbildung profitieren konkret von der Kooperation der PH Steiermark mit weiteren PH und Universitäten im Südosten Österreichs. Das führe zu einer äußerst hochwertigen Lehre, berichtet Rektorin Elgrid Messner, die schon seit zehn Jahren die Fäden an der PH Steiermark in der Hand hat.

Ist für ein vielfältiges Bildungsangebot an der PH Steiermark verantwortlich: Rektorin Elgrid Messner.

Platz für Entfaltung

Zweitens gehe PH Steiermark mit einer klaren Vision und Führungslinie an die Ausbildung zukünftiger Pädagog:innen heran, erklärt Messner: „Wir geben unserem engagierten Team außerdem die Gelegenheit zur Selbstentfaltung von Stärken.“ So entstehe ein ganz einzigartiges Lehrangebot.

Sicherheit in Coronazeiten

Zuletzt biete die PH Steiermark trotz Covid-19 sichere Studienplätze: "Die PH Steiermark hat mit dem Blended Learning eine didaktisch wirkungsvolle Mischung aus Präsenz-und Online-Lehre entwickelt und institutionalisiert", schließt Messner. Auszubildende profitierten hier vom aktuellsten Stand in der hybriden Hochschullehre.

Interessierte können sich auch persönlich von den Vorteilen der PH Steiermark überzeugen: Schon am 11. März 2022 findet der nächste Tag der offenen Tür statt.

Eckdaten zur PH Steiermark: