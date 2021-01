Smaxtec kann auf ein "kuhles" Jahr zurückblicken

Auch für das Agri-Tech-Unternehmen Smaxtec war das Corona-Jahr 2020 nicht einfach, und dennoch konnte eine gewisse Normalität beibehalten werden. Die Grazer Firma hat sich auf die Entwicklung von Sonden, die Körperdaten der Kühe in Echtzeit an den Landwirt übertragen, der so optimal auf die Befindlichkeiten seiner Tiere reagieren kann, spezialisiert. Trotz Pandemie wurden auch im Vorjahr weitere Kühe unter das Smaxtec-Monitoring gestellt. Eingeführt wurde darüber hinaus auch eine neue Technologie: So kann jetzt die Wiederkautätigkeit direkt im Netzmagen gemessen werden.

Direktvertrieb ausgebaut

Als zweiter Geschäftsführer wurde neben Stefan Rosenkranz Anfang 2020 Stefan Scherer bestellt. Das gemeinsame Ziel sind eine Million Kühe unter Monitoring. "Ich bin angetreten, um den enormen Technologievorsprung mit einer noch wirksameren Vertriebsstrategie zu kombinieren. Auch begeistert mich die hochprofessionelle und klare Entwicklungsarbeit in Richtung Künstliche Intelligenz für zukunftsträchtiges Smart Farming", sagt Scherer. Smaxtec hat dazu den Ausbau des Direktvertriebes in Deutschland, Irland, Großbritannien, Australien und Neuseeland vorangetrieben.