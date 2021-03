Von Antalya bis Zakynthos: Flughafen Graz präsentiert Sommerflugplan

Wer derzeit Lust auf Urlaub hat, muss diese Trips in seinen Träumen antreten. Die Coronapandemie macht sowohl Nah- als auch Fernreisen praktisch unmöglich. Im Sommer kann sich die Lage aber wieder schnell ändern. Auch am Flughafen Graz rüstet man sich daher wieder für besser Zeiten. So ist trotz der aktuellen Covid-19-Situation die schrittweise Rückkehr wichtiger Linienverbindungen für die kommenden Monate geplant.

Urlaubsprogramm steht

Flüge ins Ausland werden derzeit ja nur über Wien abgewickelt, bis zum Sommer sollen von der Murmetropole aus aber auch wieder die Städte Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Wien und Zürich angeflogen werden. Dies sei für Urlaubs- aber vor allem auch für Geschäftsreisende wichtig. In Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern wurde am Flughafen nun auch ein abwechslungsreiches Ferienflugprogramm für den Sommer geschaffen. Ein Großteil der Flüge wird ans Mittelmeer gehen, Griechenland sticht mit neun Destinationen heraus. Im Detail können sich Reisefreudige auf Flüge nach Antalya, Brac, Burgas, Calvi, Heraklion, Hurghada, Karpathos, Korfu, Kos, Naxos, Palma de Mallorca, Paros, Rhodos, Skiathos, Zakynthos freuen. Dazu gibt es Sonderflüge, unter anderem nach Paphos und Lourdes.

Hoffen auf Reiseerleichterungen

In Stein gemeißelt ist freilich nichts. „Natürlich kann ein Flugplan in der derzeitigen Covid-19 Situation noch Anpassungen erfahren“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Aber die Impfung, die umfassenden Teststrategien und schließlich die Bestrebungen der EU mit dem ,grünen Pass' ein einheitliches System von Reiseerleichterungen zu schaffen, stimmen uns optimistisch.“ Am Flughafen selbst hat man bereits seit Längerem umfassende Maßnahmen zur Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter gesetzt. Dazu werden direkt vor Ort kostenpflichtige PCR- und Antigen-Tests durchgeführt. Infos und Anmeldung unter www.test-strasse.at