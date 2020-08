Ein wenig ist Josef Herk, seines Zeichens Präsident der steirischen Wirtschaftskammer, die Feierlaune ja vergangen, zu sehr belastet auch ihn die durch Corona bedingte Wirtschaftskrise. Ganz spurlos wird der Geburtstag am 7. August trotzdem nicht vorbeigehen, immerhin jährt sich sein Wiegenfest zum 60. Mal.

Zeit auch für einen Rückblick, der sich im Falle des Knittelfelders durchaus sehen lassen kann. Nach der Reifeprüfung an der HTBLA Steyr absolvierte er die Meisterprüfungen als Karosseriebauer und Kraftfahrzeugmechaniker. Bereits mit 28 Jahren übernahm er den elterlichen Betrieb, 1995 zog er für die ÖVP erstmals in den Knittelfelder Gemeinderat ein. Parallel dazu übernahm er vor Ort den Wirtschaftsbund und "schraubte" an seiner Karriere in der Kammer – auf den Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk folgte dann 2011 die Kür zum Präsidenten. Auch dort steht also, nach erfolgreich geschlagener Kammerwahl nächstes Jahr ein Jubiläum an. Dieses soll, so Corona will, auch mit den "Euro Skills" in Graz gekrönt werden. Dann würde Herk nicht nur hobbymäßig (vorzugsweise am Neusiedlersee), sondern auch wirtschaftlich wieder auf einer Erfolgswelle surfen.