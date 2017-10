Back in time Anniversary Thriller und BAD - Charityevent

35 Jahre Thriller

30 BAD

5 Jahre Thrill the world Graz

Mehr als 8000€ bereits gesammelt für die Kinderkrebsstation GrazWenn das kein Grund zum Feiern ist.Am 28.10. starten wir um 11.00 mit eine großen Flashmob "Thriller" in der Grazer Innenstadt (MariaHilferplatz) in Zusammenarbeit mit den Grazer Tanzschulen.Ab 19:00 Uhr heißt es dann "Non stop Michael"Show ...Party und viele weitere Highlights.Büffet und ein Getränke sind im Goumet Eintritt enthalten

Albert Tröbinger wird uns verzaubernJimmi Carrow stellt sich auch in den Dienst der guten Sache und wir einige Lieder von Michael singen.Wolfgang Niegelhell Meister der Panflöte ,erweckt für uns die Magie von Michael Jackson und Neverland zum Leben.Theresa Chorinsky wird mit ihrer unverwechselbaren Stimme begeistern.Dancing Dangerous führt tanzend durch den Abend.Karten sind auf der Webseite von Dancing-Dangerous erhältlich oder an der Abendkasse.