Ballkalender 2017/18 Bruck a.d. Mur

Egal ob Maturaball, Blumenball oder Lederhosenball, im Herbst beginnt die Ballsaison und wir haben alle Termine in einem Kalender zusammengefasst.

Einfach auf einen Monat klicken und schon werden die Termine aus dem gewählten Monat angezeigt.

schließen X



08. Dez. 2017: BG/BRG-Bruck Maturaball, Beginn: 19:30 Uhr, Stadtsaal Bruck

08. Dez. 2017: Maturaball BG/BRG Bruck an der Mur unter dem Motto „How I Met My Classmates - 8 legendäre Jahre“, Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr, Kulturhaus Bruck an der Mur



09. Dez. 2017: Maschinenbau und Kunststofftechnik unter dem Motto „Trust me, I’m an Engineer", Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr, VAZ Krieglach