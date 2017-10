Ballkalender 2017/18 Weiz

Egal ob Maturaball, Blumenball oder Lederhosenball, im Herbst beginnt die Ballsaison und wir haben alle Termine in einem Kalender zusammengefasst.

Einfach auf einen Monat klicken und schon werden die Termine aus dem gewählten Monat angezeigt.

05. Jan. 2018: Steirerball der ÖVP, Hotel Liebmann

05. Jan. 2018: Sportlerball des USV BT-Group Pircha, 20 Uhr, Turnsaal VS Flöcking

05. Jan. 2018: Maturaball HAK Weiz, 20.15 Uhr, Kunsthaus



06. Jan. 2018: Rotkreuz-Ball, Peter-Rosegger-Halle

06. Jan. 2018: Sportlerball vom Sportverein Union Sinabelkirchen, 20 Uhr, Musik: Die Grafen, Sport- und Kulturhalle

06. Jan. 2018: Seniorenball, 14 Uhr, Dorfhof

06. Jan. 2018: Kammeradschaftsball, Gemeindezentrum Unterfladnitz

06. Jan. 2018: Neujahrsball der Landjugend, Pfarrsaal



13. Jan. 2017: ÖKB Ball

13. Jan. 2018: Nelkenball der SPÖ, GH Gölles

13. Jan. 2018: Ilztaler Gemeindeball, GH Seidl, Wolfgruben.

13. Jan. 2018: Trachtenball der Trachtenkapelle, 20 Uhr, Pfarrsaal Fladnitz an der Teichalm.

13. Jan. 2018: Knappenball, GH Sallegger-Falkenbauer



20. Jan. 2018: Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Gleisdorf, 20.30 Uhr, forumKLOSTER

20. Jan. 2018: Seniorenball des Seniorenbundes Nitscha, 14 Uhr, Gasthaus Pint – Kaltenbrunnerhof.

20. Jan. 2018: Feuerwehrball, Mehrzweckhalle Ratten

20. Jan. 2018: Gemeindeball, 20 Uhr, Mehrzweckhalle

20. Jan. 2018: Kameradschaftsball, 16 Uhr, Gasthaus Thomas Stibor

20. Jan. 2018: Stadt-Land-Ball Weiz, 20.15 Uhr, Kunsthaus



27. Jan. 2018: Pfarrball, Oststeirerhalle

27. Jan. 2018: Maskenball, Gasthof Albert

27. Jan. 2018: Kameradschaftsball Stadtverband Gleisdorf, 20 Uhr, Gasthaus Pint – Kaltenbrunnerhof.

27. Jan. 2018: Feuerwehrball der FF Anger, Posthotel Thaller

27. Jan. 2018: Feuerwehrball der FF Fladnitz an der Teichalm, 20.30 Uhr, Pfarrsaal Fladnitz an der Teichalm.

27. Jan. 2018: Rot-Kreuz-Ball, 20 Uhr, Dorfhof

27. Jan. 2018: Feuerwehrball der FF St. Margarethen/R., 20.30 Uhr, Hügellandhalle

27. Jan. 2018: „Lederhosenball“, Garten-Hotel Ochensberger

27. Jan. 2018: Ball der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld,

Rosegger-Halle