David Bowie - We Spoke Of Was And When - Benefit Concert For Hospizverein

• «Der Musik habe ich viele außergewöhnliche Erfahrungen zu verdanken. Sie hat den Schmerz und das Leid zwar nicht wirklich gelindert, aber sie hat mir immer Gesellschaft geleistet, wenn ich einsam war, und sie hat mir als eine sehr feinsinnige Form der Kommunikation geholfen, Menschen zu berühren. Sie ist für mich sowohl das Tor zur Erkenntnis als auch das Haus, in dem ich wohne.» (David Bowie)

From Space Oddity to Blackstar — from Heroes to Where are we now?A David Bowie Benefitconcert for Hospizverein Steiermark.Besetzung:Andy Baum - VocalsGünter Mokesch - VocalsVesna Petković - VocalsNorbert Wally - VocalsMichael Vatter - VocalsMarina Zettl - VocalsAndreas Fürstner - GuitarJelena Petković - Backing VocalsMilica Petković Jovković - Backing VocalsSasenko Prolić - Bass, Backing VocalsWerner Radzik - Piano, KeyboardsSosamma ChorGernot Strebl - Sax, ReedsPeter Taucher - GuitarBernhard Wimmer - Drums, Percussion• Termine Jänner 2018• 13.01.2018, Sa - 20:30• Graz, Orpheum Graz• Das Grazer Orpheum im Bezirk Lend ist historisch eine der ältesten Veranstaltungsstätten in Graz; es ist in dem Gebäude untergebracht, das 1950 an die Stelle des 1899-1936 bestehenden Grazer Varietés trat und neben der Schloßbergbühne in den Kasematten sowie dem Dom im Berg, Teil der 2008 gegründeten Grazer Spielstätten GmbH.Das Grazer Orpheum wurde 1950 an der Stelle des von 1899 bis 1936 aktiven, im Zweiten Weltkrieg zerbombten Grazer Varieté Orpheum erbaut, um ein neues Kabarett entstehen zu lassen. Aufgrund mangelnden Erfolgs verwarf man diese Pläne aber, das Gebäude wurde in eine große Grazer Kinokette eingegliedert. In den 1960er und 1970er Jahren wurde es thematisch in ein – auch so benanntes – „Haus der Jugend“ umgestaltet. Seit den frühen 1990er Jahren ist das Orpheum dem Kulturamt der Stadt Graz unterstellt.Das Orpheum mit seinen zwei Sälen bietet ein sehr abwechslungsreiches Programm aus Rock-, Pop- und Jazzkonzerten, Kleinkunst und Kindertheater. Ausstellungen ergänzen das Veranstaltungsangebot.