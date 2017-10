Die Seer - "Des olls is Hoamat"

04.10.2017, 19:30 Uhr

Fred Jaklitsch, der geniale Dichter und Musiker in der Nachfolge eines Rainer Maria Rilke, hat mit seiner sensiblen Art eingefangen, was er in der Heimat sieht - und so mögen es viele Menschen empfinden.Mit seinen Seern hat er im Studio ein neues Album aufgenommen, rund um das Herzstück "Des olls is Hoamat", das der CD auch den Namen gegeben hat.Die neue CD erscheint am 27.Oktober 2017 im Handel, aber wer neugierig ist und nicht warten mag, der findet den Titelsong bereits im MPN.

Bald gehen die Seer auch wieder auf "STAD-Tour", die ein ganz besonderes Erlebnis darstellt und für viele aus der vorweihnachtlichen Zeit nicht mehr wegzudenken ist.Termine und Tickets für die STAD-Tour findet man HIER