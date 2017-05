Die SEER heute im TV!

05.05.2017, 08:22 Uhr

So entstand ein kreatives Miteinander von musikalischen Größen, die sich in den Liedern der SEER gegenseitig inspirierten und neue Ideen umsetzten.Das Ergebnis ist heute, am 5.Mai 2017, um 20.15h auf Servus TV zu sehen.

"Am Anfang war die Vision des Fred Jaklitsch. Er, der international erfolgreiche Pop-Musiker begann von Bad Aussee aus musikalische Welten zusammenzuführen. Das Salzkammergut und die weite Welttrafen sich in wunderschönen Popsongs der anderen Art.Über die Sommermonate, anlässlich des 20-jährigen Bandjubiläums, begleitete ein Filmteam die Musikgruppe auf ihrer Reise zu den schönsten und außergewöhnlichsten Plätzen des Landes. Ob in Altaussee, im steirischen Fohnsdorf, am Traunsee, in Tulln, Falkenstein, Podersdorf am See, Stubenbergsee, Bad Mitterndorf, Wien oder Salzburg – jedes der acht Bandmitglieder verbindet eine ganz persönliche Geschichte mit der jeweiligen Location und empfängt dort –vor Ort – einen musikalischen Überraschungsgast."(Quelle: Viertbauer Promotion)