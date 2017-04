Gewinnspiel: Aufgetischt bei Carl & Friends

26.04.2017, 05:51 Uhr

Gewinnen Sie ein 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung im Restaurant Carl.

Am kommenden Samstag geht "Carl & Friends" in die nächste Runde, und zwar mit Köstlichkeiten aus der Küche von Thomas Galler und Markus Altenburgers besten Tropfen aus dem sonnigen Burgenland. Nicht einmal 50.000 Flaschen produziert der junge Winzer im Jahr, der auch bei der Lese auf absolute Handarbeit setzt – das riecht, schmeckt und genießt man.Die WOCHE Graz verlost dazu ein Fünf-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung für zwei Personen im Gesamtwert von 220 Euro.Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 28.4. um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns per Mail verständigt.Carl & Friends29.4. um 18.30 UhrRestaurant Carl Reservierungen sind außerdem unter 0316/824848 oder unter info@carl-restaurant.at möglich.