Gewinnspiel: Der Fashion auf den Fersen

02.05.2017, 22:25 Uhr

Wir schicken Sie zur Assembly-Eröffnungsmodenschau am 5. Mai.

Drei Tage lang verwandelt das Assembly-Designfestival die Murmetropole und speziell das Grazer Kunsthaus am kommenden Wochenende in einen Hotspot für Kunst- und Designinteressierte. Ein besonderes Highlight des Festivals: Bei der großen Eröffnungsmodenschau am 5.5., eingebettet in die Ausstellung von Erwin Wurm, werden die Kollektionen internationaler und nationaler Modelabels in Szene gesetzt.Die WOCHE Graz verlost dazu zwei Gratis-Tickets. Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt. Das Gewinnspiel endet schon am 4.5.Assembly-Designfestival Eröffnungsmodenschau5.5. um 20 Uhrim Space 01 des Kunsthaus Graz