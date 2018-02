Gewinnspiel: Die Kleine Komödie legt nach

14.02.2018, 06:38 Uhr

Gewinnen Sie Tickets zur WOCHE-Vorpremiere von "Love Jogging" am 2. März.

Es gibt wieder bühnenreife Neuigkeiten von der Kleinen Komödie. Ab 3. März bringt das talentierte Theater-Ensemble rund um Robert und Andrea Weigmüller nämlich "Love Jogging" von Derek Benfield auf die Bühne und inszeniert damit wieder eine komische und rasante Beziehungskomödie zum Schieflachen.Für die exklusive WOCHE-Vorpremiere am 2. März werden dazu 100x2 Karten verlost.Und so können Sie gewinnen: Einfach auf www.meinbezirk.at/gewinnen registrieren und teilnehmen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt. Das Gewinnspiel endet am 22. Februar.Theater2. März um 19.30 UhrKleine Komödie, Münzgrabenstraße 36;Karten sind außerdem im Zentralkartenbüro oder unter: 0316 /678751 erhältlich.