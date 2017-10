Gewinnspiel: Großes "Comeback" in Graz

04.10.2017, 05:05 Uhr

Gewinnen Sie Tickets zum legendären Dire-Straits-Konzert am 18. Oktober.

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seitdem sich die Dire Straits aufgelöst und zahlreiche Kompositionen und Lieder hinterlassen haben. Nun startet die legendäre Erfolgsband nach der viel zu langen Auftrittspause als "The Dire Straits Experience" durch und bringt am 18. Oktober auch die Grazer Stadthalle und die Herzen der Fans zum Beben. Die WOCHE Graz verlost dazu 3 x 2 Gratis-Tickets. Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt. Das Gewinnspiel endet am 11. Oktober.Konzert: "The Dire Straits Experience"18. Oktober um 19 UhrGrazer Stadthalle Tickets sind außerdem unter www.oeticket.com erhältlich.