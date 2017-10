Gewinnspiel: So "fesch" wird Graz wieder.

11.10.2017, 05:05 Uhr

Gewinnen Sie einen Gratis-Eintritt für den Feschmarkt am Wochenende.

Der Feschmarkt, Österreichs größtes Marktfestival für Design, Food und Lifestyle, lässt am Wochenende den Sommer hinter sich und eröffnet die neue "Feschsaison" in Graz. Mehr als 120 Aussteller aus den unterschiedlichsten Ländern und Bereichen, von Kunst bis Delikatessen, Mode bis Möbel und Produktdesign bis Streetfood, werden hier mit neuen Unikaten, Trendstücken und Kollektionen richtig fesch auftrumpfen und die Besucher zum Probieren, Kosten und vor allem Shoppen verführen.Die WOCHE Graz verlost dazu zwei Gratis-Eintritte inklusive Goodie-Bags.Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt. Das Gewinnspiel endet schon am 12.10.Feschmarkt13.10 von 14 bis 22 Uhr und am 14. und 15.10. jeweils von 11 bis 20 UhrSeifenfabrik