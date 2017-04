Glow Up The City - #weloveneon

Unsere GlowUpTheCity - Party with paint & colours steigt am 6. Mai in der Thalia Graz!Ganz unter dem Motto GlowUpTheCity werden wir die Thalia in ein Farbenmeer verwandeln!Dafür sorgen unsere zwei Visagistinnen die euch mit UV - Neonfarben verschiedenste Kunstwerke auf die Haut zaubern!Musikalisch untermalt wird die ganze Schwarzlicht Atmosphäre von Patrick Dome der auch schon am Zrce Beach und in Ibiza aufgelegt hat.

#Eat#Sleep#Paint#RepeatDie Party die Graz wieder zum Leuchten bringt!Have a colourful weekend with us!#weloveneonFacts:- Location: die Thalia- 18+- Doors open: 22 uhr- Dresscode: am besten weiß- Schminkcorner- Neon Körpermalfarben- Glowsticks- SchwarzlichtMore Information: https://www.facebook.com/events/1169834216478075 #seeuthere