La Strada-Gewinnspiel: Lasset die Spiele beginnen

25.07.2017, 22:40 Uhr

Gewinnen Sie Tickets zur La Strada Eröffnung am kommenden Freitag.

Ab Freitag bringt das internationale Straßenfestival "La Strada" bereits zum 20. Mal Straßen- und Figurentheater, einen Zirkus und Community Art auf die Straßen, Gassen, Plätze und in die Theater von Graz und versetzt damit die ganze Stadt in Bewegung.Die WOCHE Graz verlost für die große La Strada-Eröffnung am Freitag (28.7., 20 Uhr) mit "Machine de Cirque" in der Oper Graz 2x2 gratis Tickets. Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken, teilnehmen und dabei sein."La Strada", internationales Straßenfestival28. Juli bis 5. August.Nähere Infos zum gesamten Program gibt's unter: www.lastrada.at