Magisches für den guten Zweck

Gewinnen Sie Tickets zur "Magic Dinner Comedy Night" am 16. Mai.

Ein Abend voller Magie und Comedy steht Freunden von guter Unterhaltung und feinster Kulinarik am 16. Mai im Hotel Ramada in Premstätten bevor. Ein unterhaltsames Programm von Marion Petric und Magisches von Christoph Kulmer, begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten warten darauf, für den guten Zweck genossen zu werden. Der Erlös des Abends kommt nämlich dem SOS Kinderdorf Steiermark zugute.für jede der drei Kategorien. Das Ticket inkludiert einen Sitzplatz am Galatisch, einen Welcome-Drink sowie ein Drei-Gänge-Menü. Und so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 8. Mai. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.Magic Dinner Comedy Night16. Mai um 19.30 UhrHotel Ramada, Seering 10, 8141 Premstätten. www.eventmanagement.cc oder 0316/38 16 150 erhältlich.