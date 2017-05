"Narrisch guates" Gewinnspiel

10.05.2017, 05:45 Uhr

Gewinnen Sie Tickets zum Narrisch Guat-Sommerkabarett am 16. Juni.

Das Narrisch Guat-Sommerkabarett ist mittlerweile ein Fixpunkt des Sommer-Hauptabendprogrammes im ORF. Und die Aufzeichnung dafür findet auch heuer, am 16. und 17. Juni, mit Tausenden Fans in der Grazer Stadthalle statt, die sich wieder in ein großes Fernsehstudio verwandeln wird. Dieses Jahr mit dabei: viele bekannte Gesichter aus der Faschingszeit wie Luis aus Südtirol, Walter Kammerhofer, Franz Eberharter, Sepp Wölbitsch, Alltagspaparazzi Sabine & Ewald Frasl, Karl & Sepp Baumgartner, Heckmeck und viele mehr.

Die WOCHE Graz verlost 5 x 2 Sitzplatzkarten für den 16.6.Und so können Sie gewinnen: Einfach unten auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 12.6. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.Sommerkabarett16. und 17.6. um 19.30 UhrStadthalle, Tickets sind außerdem bei Ö-Ticket erhältlich.