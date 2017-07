StadtLesen gastiert in Graz

Graz : Hauptplatz Graz |

StadtLesen macht wieder Halt im schönen Graz

Eintauchen in die Welt des Buchstabenmeeres auf Stadtplätzen, die sich in Lesewohnzimmer verwandeln: Die StadtLesen-Zeit ist wieder angebrochen! Von 7. bis 10. September, täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, wird der Hauptplatz in Graz zur gemütlichen Lese-Oase! Gemütliche Lesemöbel laden ein, sich zu verlieren; in einer Welt von über 3000 Büchern unterschiedlichster Genres, aus dem aktuellen Verlagsprogramm von über 100 Verlagen. Und das unter freiem Himmel bei freiem Zu- Und Eintritt.

„Lesen bringt nicht eine Welt in den Kopf, Lesen IST eine Welt im Kopf; Ihre ganz individuell erdachte. Ich wünsche viel Welt im Kopf!“ meint Sebastian Mettler, Initiator von StadtLesen aus der Innovationswerkstatt Salzburg. Die Förderung der Leselust steht hier an erster Stelle! Angefangen mit neun österreichischen Partnerstädten vor gut neun Jahren, tourt das Lesewohnzimmer mittlerweile durch 25 Städte Deutschlands, Österreichs, Italiens und der Schweiz. Im Jahr 2017 verführt das Lesewohnzimmer von StadtLesen auch wieder die Grazer zum (Stadt)Lesen.

Zusammen mit literarischen Leseprojekten wird StadtLesen zur literarischen Hoch-Zeit: Der Freitag ist Integrationslesetag und der Sonntag steht im Zeichen des Familienlesetages – Am 7. September um 19:30 Uhr wird Nava Ebrahimi aus "Sechzehn Wörter" lesen.