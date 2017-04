Tag der offenen Tür und Führung durch Irmgard Töpfers Ausstellung "Begegnung" im InfoCafé Palaver in Graz

Das Café palaver wirbelt mit - im Rahmen des Grazer "Lendwirbels" (laut Wikipedia ein "soziokulturelles Fest im 4. Grazer Bezirk Lend und angrenzenden Stadtteilen",

https://de.wikipedia.org/wiki/Lendwirbel ) findet hier am Donnerstag, den 4. Mai ab 13 Uhr ein Tag der offenen Tür mit einem spannenden Programm statt.

Bunt gemischtes Programm beim Tag der offenen Tür

im Frauenservice-Info-Café palaver

Die Veranstaltungsreihe in dieser Grazer Institution am Lendplatz beginnt um 13 Uhr mit dem ersten Treffen der Initiative(Info der Veranstalter: https://www.facebook.com/events/1514738175224229/: "Mit vereinten Kräften und bunten Kleidungsstücken wird einkreiert.die möchte, istbei der Fertigung dieses außergewöhnlichen Projekts. Ist dieserfertig,er von einem öffentlichen Platz zum anderenalle die wollen gerne; um zu rasten, zu picknicken, oder einfach nur den wunderschönen Teppich zu betrachten").Um 14 Uhr startet der kostenlose, für alle Geschlechter offene Strategie- Entwicklungs-Workshop", in dem "die(Info der Veranstalter: https://www.facebook.com/events/413938835650384/ ).In der Workshop-Pause, nämlich um 15.30 Uhr, führt diedurch ihre Ausstellung, die noch bis 18. Juni im Café palaver zu sehen sein wird. Irmgard Töpfer ist Kunstgenießern bereits ausder "freien galerie" im Café Erde und im Café faMoos bekannt. Im Café palaver zeigt sie eine. Ihre Bilder sind zumeist in Acryl gemalt, wobei ihr besonders die Spachteltechnik und die Technik nach Friedrich Wurm am Herzen liegen. Farbgestaltung und Wahl der Motive erfolgen spontan - die Inspiration kommt aus der Natur, aus ihrer Umgebung, dem Tagesgeschehen sowie auch aus ihrer Gefühlswelt. Unter dem folgenden Link finden Sie nähere Infos zur Künstlerin und zur Ausstellung sowie ein Fotoalbum der Vernissage: https://www.facebook.com/martina.pozgainer/media_s... Danach arbeiten die Workshop-TeilnehmerInnen in Kleingruppen an ihren jeweiligen Projekten weiter, bevorWirbeln Sie (möglicherweise zum letzten Mal) mit - kommen Sie amins- ein buntes Programm erwartet Sie! Machen Sie mit - bringen Sie sich ein - schließen Sie sich an - das