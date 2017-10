Thrill the World Austria

"Thrill the world" ist der globale Charity Event von Michael Jackson. Er findet seit 2006 weltweit am letzten Samstag im Oktober statt.Exakt zum selben Zeitpunkt wird rund um den Globus die Flashmob Version des Welthits "Thriller" getanzt. Tausende Tänzer, als Zombies verkleidet, tanzen für Hilfsprojekte für Kinder und den Weltrekord .....Flashmob mit den meisten Teilnehmern.Unsere Tanzgruppe " Dancing Dangerous" aus Graz unterstützt damit seit 5 Jahren direkt, persönlich und unbürokratisch die Kinderkrebsstation des LKH Graz.

Heuer wird erstmals ein großer Flashmob in der Grazer Innenstadt am Maria Hilfer Platz stattfinden.Von 10:30 bis 11:30 Uhr am Samstag den 28.10.2017 sollen möglichst viele "Zombies" die Stadt unsicher machen. Punkt 11 Uhr startet der "THRILLER".Alle die Mittanzen können sich hier anmelden