Viel Action wartet beim WOCHE-Fest

27.09.2017, 02:00 Uhr

Am 1. Oktober laden die WOCHE und der Alpenverein zum Familienfest auf den Grazer Hausberg.

Zum Abschluss der WOCHE-Familienfeste 2017 geht es kommenden Sonntag (1. Oktober) wieder auf den Schöckl. Der Grazer Hausberg verwandelt sich dafür von 10 bis 17 Uhr zu einem großen Abenteuerspielplatz und Ort der Begegnung für Groß und Klein.Wie schon in den Vorjahren steht auch heuer wieder einiges am Programm: von Clown Jakos Zirkus über einen Flying Fox, den Hexenexpress, Kinderschminken, WOCHE-Umadumkugeln, eine Rätselrallye mit tollen Preisen, eine Bewegungsland-Steiermark-Aktivstation, Vorführungen von der Bergrettung mit Lawinenhunden bis hin zur WOCHE-Fotobox sowie einer Kreativ- und Bastelstation und einem spannenden Drachen-Flugwettbewerb mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen und dem Verein Alpha Nova.

Das Programm

Mit der Aktion soll die Möglichkeit der Begegnung mit der afghanischen Kultur auf spielerische und positive Weise geboten werden. "Nachdem das Thema Flucht und Asyl mittlerweile meist mit negativen und angstbesetzten Inhalten in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wollen wir positive Begegnungen schaffen und eine andere Seite der afghanischen Kultur und Tradition kennenlernen", schildert Andrea Prieschl, die Leiterin des Projekts. Denn: Nicht nur hier, auch in Afghanistan ist die Herbstzeit Drachenzeit. "Dort ist es Brauch, die selbstgebauten Drachen im Wettkampf gegeneinander steigen zu lassen", so Prieschl.Wer hautnah die Kunst des Drachenbaus sehen und erleben möchte, kann dies am Freitag ab 16 Uhr machen. Bei Anton Paar in der Kärntner Straße 324 findet dazu ein Workshop statt, zu dem die jungen Afghanen gemeinsam mit Alpha Nova Eltern und Kinder einladen."Fliegen werden die Drachen beim WOCHE-Familienfest am Schöckl dann im Laufe des Tages, sofern das Wetter mitspielt", erklärt Prieschl.Weitere Infos: meinbezirk.at/familienfest10.30 Uhr: Lawinenhunde-Suchaktion11.30 Uhr: Clown Jakos Zirkus12.15 Uhr: Verlosung des Rätselrallye-Gewinnspiels14.30 Uhr: Clown Jakos Zirkus15.15 Uhr: Verlosung des Rätselrallye-Gewinnspiels15.30 Uhr: Bergeübung