Walter von den White Stars: Unvergesslicher Auftritt im Vitalhotel Bad Radkersburg

10.09.2018, 17:05 Uhr

im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg.Es war ein großartiges und würdiges Finale - vielleicht sogar mehr. Das begeisterte Publikum war nicht nur aus Graz, sondern von weit über die steirische und österreichische Landesgrenze hinaus angereist und wurde von den Liedern dergetragen.war immer wieder zu hören. Liebevolle Erinnerungen wurden lebendig. In den glücklichen Augen spiegelten sich die vielen Farben der leuchtenden Armbänder wieder. Niemand musste sich seiner Tränen der Freude und Rührung schämen.Vertraute Klänge auch aus dem Album(der Titel hätte treffender nicht sein können) luden zum Träumen und zum Tanzen ein. U.a. der Covertitel sowieund natürlichwurden berührend präsentiert. In großer Achtung vor Freunden und Wegbegleitern kam das Publikum auch in den Genuss von(Udo Jürgens),(Mandy von den Bambis) und ganz still wurde es bei(Andreas Fulterer).Da war sie wieder diese bewundernswerte Authentizität der legendären, die in diesem Jahr ihrbegehen und auf einen mehr als erfolgreichen musikalischen Weg zurückschauen.Es war ein großartiger Abend mit vielen Emotionen, eine kleine Flucht aus dem Alltag sowie eine gelungene Mischung aus Leichtigkeit, Ausgelassenheit und Tiefgang. Vor allem aber war es ein Geben und Nehmen - geprägt von tiefer Achtung, die auf einer wunderbaren Gegenseitigkeit beruht.Für diesen einen Abend hatin das Vitalhotel einen ganz eigenen Sternenschein gezaubert, der die Herzen erreicht hat und noch lange in ihnen leuchten wird.Informationen zu denfinden sich u.a. aufund unter