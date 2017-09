When In Sodom • w/ Air Raid, Klynt, Roadwolf

Graz : Club Wakuum

Air Raid (SWE)

Heavy Metal



KLYNT (AUT)

Power Thrash



Roadwolf (AUT)

Heavy Rock ⚡ Heavy Metal





Open: 20:00 Uhr



Free Entry for members of wakmusic (Vereinsveranstaltung in privatem Rahmen. Clubmitgliedschaft € 10,–/Jahr.)