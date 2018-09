Demenz – Ihre Beratung im Café

19.09.2018, 10:24 Uhr

Das Diakoniewerk bietet nachmittags bei einem gemütlichen Kaffee Information über Demenz.

Ein Kaffeehaus wie die neue Filiale von Martin Auer im ehemaligen Schillerhof ist ein Ort zum Wohlfühlen und Plaudern. Ganz in der Nähe, in der Nibelungengasse, führt das Diakoniewerk eine Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz. „Wir bieten tagsüber Betreuung für Menschen mit Demenz und Entlastung für Angehörige“, erklärt Ingrid Ferstl, Leiterin der Tagesbetreuung. „Aber die Hürde, sich direkt in der Tagesbetreuung zu informieren, ist für die meisten zu hoch, daher möchten wir auf Betroffene zugehen", sagt Ferstl.

Der Weltalzheimertag am 21. September macht die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen aufmerksam. Demenz hat viele Formen und Gesichter: In Österreich gibt es derzeit rund 130.000 Betroffene. Und die Zahl ist ansteigend: Im Jahr 2050 prognostiziert man das Dreifache.Demenz ist ein Thema, das verunsichert und belastet: Wie erkenne ich Demenz, wie entwickelt sich die Erkrankung und welche Angebote gibt es? Diese Fragen beantwortet Ingrid Ferstl aus der Erfahrung in der Begegnung mit Menschen mit Demenz.„Viele Betroffene meinen, alles alleine schaffen zu müssen. Dabei gibt es in Graz viele Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen.“Diese gibt es unter anderem in der Tagesbetreuung des Diakoniewerks. Nicht die Erkrankung steht im Vordergrund, sondern Lebensqualität und Selbstbestimmung. „Demenz bedeutet nicht automatisch nur Verlust. Viele Fähigkeiten können durch den Besuch einer Tagesbetreuung länger erhalten bleiben“, macht Ferstl Betroffenen Mut.Mit dem Angebot „Leben mit Demenz | Impulse im Café“ kombinieren wir das Angenehme mit viel Information“, so Claudia Paulus, Geschäftsführerin des Diakoniewerks Steiermark.Leben mit Demenz | Impulse im Café:kostenlose Information und Beratung für Angehörige in der neuen Martin Auer-Filiale (ehemaliger Schillerhof): Wir sind für Sie da am 21.9. und 27.9. jeweils von 15 bis 18 Uhr. Kommen Sie unverbindlich auf eine Tasse Kaffee vorbei!Leben mit Demenz | Impulse: Kostenlose Information und Beratung für Angehörige.Haus am Ruckerlberg, Nibelungengasse 69/73, 25.9., 16.10., 20.11. jeweils von 17 bis 19 Uhr.Information: Ingrid Ferstl, Diakoniewerk Steiermark, Telefon: 0316/32 16 08 401 oder i.ferstl@diakoniewerk.at