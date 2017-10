Dokumentarfilm "Das Phänomen Bruno Gröning"...

Bruno Gröning (1906-1959) sorgte in den 1950er Jahren durch außergewöhnliche Heilungen weltweit für Aufsehen. Bereits im Frühjahr 1949 strömten Tausende von Menschen ins westfälische Herford. Im Herbst des Jahres zog es bis zu 30 000 Menschen täglich zum Rosenheimer Traberhof.Der Film zeigt sehr authentisch die Begebenheiten dieser Zeit. Viele Zeitzeugenberichte lassen ihn sehr kurzweilig erscheinen.Bruno Gröning war und ist für viele die letzte Hoffnung: und es geschieht noch heute... Für ihn gibt es kein unmöglich!Das Thema „Heilung auf dem geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings – medizinisch beweisbar“ ist so aktuell wie nie und auch Thema zahlreicher Fachvorträge an Universitäten und in der Öffentlichkeit weltweit. Der Film klärt auf, bietet Hintergrundwissen und vermittelt tiefe Einblicke in die Lehre und das Anliegen Bruno Grönings.

Termine:Beginn:- ca. 16.00 h, inkl. 2 Pausen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Veranstalter: Bruno Gröning-Kreis für natürliche Lebenshilfe Österreich, ZVR-Zahl: 777362833. Kontakt und Reservierungen: Tel. 0650-5547544.